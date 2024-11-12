Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghệ Chuyên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Lên khối lượng, bốc tách dự toán dự án công trình. (nếu biết càng tốt)

Vẽ Autocad 2D thành thạo.

Lập trình, đấu nối, lắp đặt thiết bị liên quan công ty kinh doanh.

Hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho khách hàng.

Thực hiện công việc theo KPI công ty đưa ra.

Quản Lý và Báo cáo triển khai Dự Án

Được đào tạo sản phẩm, giải pháp từ các chuyên gia.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học ngành nghề liên quan

Đam mê lĩnh vực kỹ thuật, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ngành có liên quan.

Có kỹ năng trình bày, làm việc teamwork, đọc hiểu tiếng anh sản phẩm.

Yêu cầu hiểu biết 1 trong những sản phẩm như: Camera an ninh, âm thanh thông báo, kiểm soát ra vào, car parking, báo cháy địa chỉ, chữa cháy khí, chữa cháy nước/Foam, mạng WIFI/ tổng đài điện thoại IP.

Sẵn sàng đi công tác xa, chịu áp lực công việc và sẵn sàng làm ngoài giờ/ ngày lễ.

Nam/ Nữ tuổi từ 25 đến 60, có sức khoẻ tốt.

Tại Công Ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghệ Chuyên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7, sáng 8:00 – 12:00, 13:30 – 17:30

- Mức lương cạnh tranh: từ 8.000.000 – 25.000.000 (cơ bản), hưởng lương xứng đáng theo năng lực và sự đóng góp cho công ty.

- Ngoài lương cứng, có thêm thưởng theo KPI đề ra.

- Xét lương 6 tháng 1 lần, cơ hội tăng theo hiệu quả công việc.

- Công ty hỗ trợ phí phí điện thoại hằng tháng.

- Lương thứ 13, được thưởng các dịp lễ Tết theo quy định công ty

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và được nghỉ 12 ngày phép mỗi năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghệ Chuyên Việt

