Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 5a Đường số 3, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Bóc khối lượng hồ sơ thiết kế theo bản vẽ kết cấu, kiến trúc.

Làm biện pháp, tham gia chuẩn bị hồ sơ thầu.

Kiểm tra khối lượng thi công thực tế, tính toán khối lượng phát sinh, làm hồ sơ thanh toán lấy tiền chủ đầu tư, thanh toán cho các thầu phụ, nhà cung cấp….

Phụ trách hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình.

Tốt nghiệp Chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng, ưu tiên các trường Đại học Bách Khoa, SPKT, Kiến Trúc, GTVT.

Có kinh nghiệm 2 năm trở lên về bốc tách khối lượng, QS.

Đọc hiểu bản vẽ tiếng Anh và tài liệu kỹ thuật tiếng anh.

Kỹ năng: Auto Card, Excel, Microsoft Project và sử dụng được các phần mềm chuyên dụng.

Ưu tiên có kinh nghiệm thi công, làm việc tại các đơn vị xây dựng lớn về công trình dân dụng.

Năng động, chịu khó, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm.

Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng, Nội ngoại thất

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

