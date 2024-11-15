Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

a) Mô tả Công việc:

Thực hiện lập quy hoạch xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết các hạng mục công trình cấp, thoát nước (chủ yếu thuộc các dự án cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp)

Yêu Cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cấp, thoát nước.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp, thoát nước (là một ưu tiên)

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC (là một ưu tiên)

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tinh thần tự giác cao, năng động, trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

III. QUYỀN LỢI, THỜI GIAN LÀM VIỆC

1. Quyền lợi:

- Mức lương theo thỏa thuận đảm bảo thỏa đáng theo năng lực công tác và mức đóng góp của người lao động.

- Ngoài ra được thực hiện đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định; được hưởng các chế độ khen thưởng, phúc lợi theo quy chế của Công ty.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội tiếp cận, nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Thời gian làm việc :

Thời gian làm việc theo quy định và tiến độ công việc.

V. Hồ sơ dự tuyển :

1. Thành phần hồ sơ :

- Đơn xin việc

- Lý lịch công tác ;

- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4 x 6 (không quá 6 tháng)

- Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ khác có liên quan

- Giấy khám sức khỏe không quá 6 tháng.

2. Cách thức gửi hồ sơ :

- Văn phòng Công ty: Tầng 12 tháp tây Hancorp Plaza - 72 đường Trần Đăng Ninh - phường Dịch Vọng - quận Cầu Giấy - tp. Hà Nội (qua phòng Tổ chức Hành chính)

- Người liên hệ : Hoàng Văn Dũng, P.TP Tổ chức Hành chính,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải

