Tuyển Kỹ thuật IT Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 35 Nguyễn Đình Chiểu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Cài đặt, cấu hình và bảo trì các thiết bị mạng (Router, Switch L2/L3, Firewall, Load Balancer, VPN).

Giám sát, quản lý hiệu suất và xử lý lỗi hệ thống mạng nội bộ và của khách hàng.

Đảm bảo vận hành liên tục của hệ thống mạng, tối ưu hóa hiệu suất bằng cách điều chỉnh các tham số mạng.

Thiết kế hệ thống mạng đáp ứng lưu lượng truy cập lớn và yêu cầu của các dự án công ty.

Triển khai hạ tầng mạng và cấu hình bảo mật (Firewall, IPS, SIEM, Endpoint Security).

Cập nhật bản vá, sửa lỗi và nâng cấp phần mềm trên các thiết bị mạng.

Sao lưu và phục hồi cấu hình thiết bị mạng.

Tham gia triển khai hạ tầng mạng cho các dự án, đảm bảo kết nối và bảo mật hệ thống.

Làm việc với khách hàng để phân tích, khắc phục sự cố mạng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành CNTT, ĐTVT hoặc các chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm chuyên môn làm việc với hệ thống server ảo hóa (VMware, Hyper-V..)

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống Linux (Ubuntu, CentOS).

Có kinh nghiệm cấu hình thiết bị phần cứng (Fortinet, F5, Cisco, Juniper).

Nắm vững kiến thức về Layer 2 – Layer 3.

Kiến thức cơ bản các thiết bị Cisco, Fortigate..

Có kiến thức chuyển sâu về các giao thức mạng (IPSEC, HSRP, BGP, OSPF,...)

Có kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai hệ thống mạng của doanh nghiệp.

Có hiểu biết về docker, Jenkins,.. là lợi thế

Ưu tiên: Có chứng chỉ CCNA, CCNP. ISO 27001:2022.

Làm việc nhóm hiệu quả và khả năng tự học cao.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6, nghỉ T7 - CN

Mức lương: 15-20 triệu (gross)

Thưởng thâm niên làm việc: 5triệu/năm

Thưởng Tết (theo hoạt động kết quả kinh doanh)

Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt (theo thâm niên)

Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....

Tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh

