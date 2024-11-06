Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Mức lương
12 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

- Tham gia phát triển dự án web lớn cho các tổ chức tài chính, bất động sản, hàng không,… sử dụng Java Spring Boot
- Code và thực hiện Unit Test theo tài liệu thiết kế chi tiết và tài liệu đặc tả test (testcase)
- Điều tra và tư vấn giải pháp kỹ thuật khi được yêu cầu
- Hỗ trợ team test thực hiện IT/ST
- Nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới phục vụ nhu cầu phát triển của công ty
- Những công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc
- Kinh nghiệm thực tế trên 3 năm về phát triển web sử dụng Java Spring boot, Thymeleaf
- Sử dụng thành thạo công cụ Eclipse/IntelliJ, SVN/GIT
- Có kinh nghiệm làm Native SQL, đặc biệt là các câu truy vấn dữ liệu phức tạp, biết một trong các ORM (JPA/Hibernate, GroovySQL, mybatis etc..)
- Tư duy logic tốt, có kỹ năng giải quyết vấn đề, tích cực học hỏi cái mới và có kỹ năng làm việc nhóm
Ưu tiên
- Có kinh nghiệm làm fullstack (frontend&backend)
- Biết tiếng Nhật, hoặc đã từng làm việc ở các công ty IT có liên quan đến Nhật Bản
- Có khả năng tự học tốt, tư duy tốt, chịu được áp lực công việc cao
- Biết viết thiết kế hoặc thực hiện các nhiệm vụ đa dạng khác ngoài Code & UT
-Sẵn sàng đi onsite bên công ty khách hàng (trong và ngoài Việt Nam) khi được yêu cầu.

Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:
- Trợ cấp đi lại, trợ cấp ăn trưa, trợ cấp tiếng Nhật, trợ cấp onsite khi tham gia dự án bên khách hàng...
- Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nhân viên xuất sắc quý, năm, nhân viên tiêu biểu đi du lịch Nhật Bản
- Nghỉ theo lịch công ty, nghỉ theo lịch khách hàng Nhật, ngoài các ngày nghỉ theo quy định, 1 năm có thêm 2 đợt nghỉ dài
- Nghỉ tham gia Ngày hội khai giảng cùng con
- Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 8h/ tháng; Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi:1h/ngày
- Chế độ làm việc remote khi con ốm
Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:
- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động.
- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín (Bệnh viện Thu Cúc, bệnh viện Medlatec...)
Văn phòng làm việc tiện ích:
- Miễn phí trà, coffee tại khu vực ăn uống của công ty.
- Máy pha coffee, máy bán hàng tự động tiện ích ngay tại công ty.
Các hoạt động sôi nổi:
- Hoạt động team building kết nối đội nhóm hàng quý.
- Các CLB thể thao: bóng đá, bi lắc, bóng bàn, văn nghệ...
- Hoạt động du lịch thường niên và các sự kiện lớn trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, quận Ba Đình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

