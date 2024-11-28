Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 21 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Mức lương
Đến 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 21 Triệu
Tham gia nghiên cứu, phát triển các giải pháp an ninh mạng
Giám sát và phát hiện tấn công
Quản lý ATTT cho tổ chức/doanh nghiệp
Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống
Tối ưu hiệu năng hệ thống
Làm việc theo mô hình Agile - Scrum
Thực hiện các công việc khác của dự án (nếu có) theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Đến 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Lập trình tốt, đặc biệt với ngôn ngữ Python
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế làm việc ở vị trí Python
Đã tốt nghiệp ĐH chính quy, chuyên ngành liên quan đến CNTT, An toàn thông tin, Toán tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Điện tử viễn thông,... (không nhận trái ngành)
Tư duy tốt, nắm bắt công nghệ nhanh
Ham học hỏi, nhiệt huyết, không ngại thử thách khó khăn tại các dự án phần mềm lớn
Có kiến thức về phân tích hệ thống, software design pattern, an toàn thông tin
Đọc hiểu tốt tài liệu tiếng anh
Ưu tiên ứng viên (không yêu cầu tất cả):
Có kinh nghiệm tối ưu hệ thống hệ thống/tham gia dự án lớn, số lượng người dùng đáng kể
Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án sử dụng CI/CD
Am hiểu, có kinh nghiệm thực tế với các dự án chạy theo mô hình Agile/Scrum
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập cạnh tranh: Upto 21M gross - thỏa thuận theo đánh giá năng lực và expect
Upto 21M gross - thỏa thuận theo đánh giá năng lực và expect
Trang phục thoải mái theo phong cách yêu thích của bạn
Được hưởng Full lương, Full chế độ ngay từ ngày đầu Onboarding
Được làm việc với các dự án lớn, công nghệ mới cùng đối tác hàng đầu tại Việt Nam
Được tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm và triển khai chuyên nghiệp
Có cơ hội được xét nâng lương hàng năm, tùy vào kết quả công việc
Cơ hội được thử sức ở lĩnh vực chuyên sâu, sản phẩm cạnh tranh toàn cầu góp phần thay đổi xã hội
Đóng bảo hiểm theo Luật quy định
“NMS care” dành cho nhân viên có thâm niên từ 8 tháng: chính sách bảo hiểm Bảo Việt dành cho nhân viên khi đi khám nội trú
Chế độ nghỉ mát, gắn kết nhân viên: theo chính sách công ty, vào tháng 5/tháng 6 hàng năm
Lương Tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật nhân viên, công ty
Được cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc
Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng
Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ luật lao động” tại Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
