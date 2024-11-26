Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngô Sĩ Liên Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển và duy trì hệ thống Backend cho các ứng dụng web và di động sử dụng Java và các công nghệ liên quan.

Phát triển và duy trì hệ thống Backend

Java

Thiết kế và triển khai các API RESTful để hỗ trợ các yêu cầu từ phía frontend và mobile.

API RESTful

Xây dựng, tối ưu hóa và bảo trì các microservices trong hệ thống.

microservices

Tham gia vào các cuộc họp code review, trao đổi kỹ thuật và cải tiến chất lượng mã nguồn.

code review

Phân tích và giải quyết sự cố (debugging) trong môi trường sản xuất.

Phân tích và giải quyết sự cố

Làm việc với các cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) và phi quan hệ (NoSQL) như MySQL, PostgreSQL, MongoDB.

cơ sở dữ liệu

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý và nhóm phát triển.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với Java, đặc biệt là phát triển ứng dụng Backend.

Java

Kinh nghiệm với các công nghệ liên quan như Spring Framework, Spring Boot, Hibernate/JPA (bắt buộc)

Spring Framework

Spring Boot

Hibernate/JPA

Kiến thức vững về API RESTful, Microservices, và các mô hình kiến trúc phân tán.

API RESTful

Microservices

Kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu SQL (MySQL, PostgreSQL, Oracle) và NoSQL (MongoDB, Cassandra).

SQL

NoSQL

Thành thạo công cụ quản lý phiên bản Git.

Git

Kỹ năng lập trình và phân tích giải pháp tốt, khả năng tối ưu hóa mã nguồn.

Kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile (Scrum/Kanban).

Agile

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

Tiếng Anh

Ưu tiên:

Kinh nghiệm làm việc với các cloud platforms như AWS, Azure, Google Cloud.

cloud platforms

Quen thuộc với các công cụ như Docker, Kubernetes.

Docker

Kubernetes

Kinh nghiệm với các công cụ quản lý công việc như Jira, Trello.

Jira

Trello

Kiến thức về CI/CD, DevOps.

CI/CD

DevOps

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương deal theo năng lực upto 30M.

Lương tháng 13, Thưởng hiệu suất;

Thưởng các ngày lễ, tết, vinh danh,

Quà tặng sinh nhật, đám cưới...

Chế độ bảo hiểm y tế & bảo hiểm xã hội;

Nghỉ phép hàng năm theo quy định; Thử việc có nghỉ phép và được sử dụng khi ký Chính thức;

Review và điều chỉnh lương hàng năm

Hỗ trợ giữ xe 100k/tháng;

Sự kiện nội bộ, teambuilding công ty thường niên, Year End Party...;

Quỹ sinh hoạt nội bộ 300k/quý;

Hỗ trợ chi phí nếu tham gia các lớp đào tạo nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin