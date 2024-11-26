Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngô Sĩ Liên Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển và duy trì hệ thống Backend cho các ứng dụng web và di động sử dụng Java và các công nghệ liên quan.
Phát triển và duy trì hệ thống Backend
Java
Thiết kế và triển khai các API RESTful để hỗ trợ các yêu cầu từ phía frontend và mobile.
API RESTful
Xây dựng, tối ưu hóa và bảo trì các microservices trong hệ thống.
microservices
Tham gia vào các cuộc họp code review, trao đổi kỹ thuật và cải tiến chất lượng mã nguồn.
code review
Phân tích và giải quyết sự cố (debugging) trong môi trường sản xuất.
Phân tích và giải quyết sự cố
Làm việc với các cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) và phi quan hệ (NoSQL) như MySQL, PostgreSQL, MongoDB.
cơ sở dữ liệu
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý và nhóm phát triển.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với Java, đặc biệt là phát triển ứng dụng Backend.
Java
Kinh nghiệm với các công nghệ liên quan như Spring Framework, Spring Boot, Hibernate/JPA (bắt buộc)
Spring Framework
Spring Boot
Hibernate/JPA
Kiến thức vững về API RESTful, Microservices, và các mô hình kiến trúc phân tán.
API RESTful
Microservices
Kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu SQL (MySQL, PostgreSQL, Oracle) và NoSQL (MongoDB, Cassandra).
SQL
NoSQL
Thành thạo công cụ quản lý phiên bản Git.
Git
Kỹ năng lập trình và phân tích giải pháp tốt, khả năng tối ưu hóa mã nguồn.
Kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile (Scrum/Kanban).
Agile
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
Tiếng Anh
Ưu tiên:
Kinh nghiệm làm việc với các cloud platforms như AWS, Azure, Google Cloud.
cloud platforms
Quen thuộc với các công cụ như Docker, Kubernetes.
Docker
Kubernetes
Kinh nghiệm với các công cụ quản lý công việc như Jira, Trello.
Jira
Trello
Kiến thức về CI/CD, DevOps.
CI/CD
DevOps

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương deal theo năng lực upto 30M.
Lương tháng 13, Thưởng hiệu suất;
Thưởng các ngày lễ, tết, vinh danh,
Quà tặng sinh nhật, đám cưới...
Chế độ bảo hiểm y tế & bảo hiểm xã hội;
Nghỉ phép hàng năm theo quy định; Thử việc có nghỉ phép và được sử dụng khi ký Chính thức;
Review và điều chỉnh lương hàng năm
Hỗ trợ giữ xe 100k/tháng;
Sự kiện nội bộ, teambuilding công ty thường niên, Year End Party...;
Quỹ sinh hoạt nội bộ 300k/quý;
Hỗ trợ chi phí nếu tham gia các lớp đào tạo nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17 tòa MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

