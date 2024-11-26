Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
- Hà Nội: Ngô Sĩ Liên Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Phát triển và duy trì hệ thống Backend cho các ứng dụng web và di động sử dụng Java và các công nghệ liên quan.
Phát triển và duy trì hệ thống Backend
Thiết kế và triển khai các API RESTful để hỗ trợ các yêu cầu từ phía frontend và mobile.
Xây dựng, tối ưu hóa và bảo trì các microservices trong hệ thống.
Tham gia vào các cuộc họp code review, trao đổi kỹ thuật và cải tiến chất lượng mã nguồn.
Phân tích và giải quyết sự cố (debugging) trong môi trường sản xuất.
Làm việc với các cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) và phi quan hệ (NoSQL) như MySQL, PostgreSQL, MongoDB.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý và nhóm phát triển.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm với các công nghệ liên quan như Spring Framework, Spring Boot, Hibernate/JPA (bắt buộc)
Kiến thức vững về API RESTful, Microservices, và các mô hình kiến trúc phân tán.
Kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu SQL (MySQL, PostgreSQL, Oracle) và NoSQL (MongoDB, Cassandra).
Thành thạo công cụ quản lý phiên bản Git.
Kỹ năng lập trình và phân tích giải pháp tốt, khả năng tối ưu hóa mã nguồn.
Kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile (Scrum/Kanban).
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
Ưu tiên:
Kinh nghiệm làm việc với các cloud platforms như AWS, Azure, Google Cloud.
Quen thuộc với các công cụ như Docker, Kubernetes.
Kinh nghiệm với các công cụ quản lý công việc như Jira, Trello.
Kiến thức về CI/CD, DevOps.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, Thưởng hiệu suất;
Thưởng các ngày lễ, tết, vinh danh,
Quà tặng sinh nhật, đám cưới...
Chế độ bảo hiểm y tế & bảo hiểm xã hội;
Nghỉ phép hàng năm theo quy định; Thử việc có nghỉ phép và được sử dụng khi ký Chính thức;
Review và điều chỉnh lương hàng năm
Hỗ trợ giữ xe 100k/tháng;
Sự kiện nội bộ, teambuilding công ty thường niên, Year End Party...;
Quỹ sinh hoạt nội bộ 300k/quý;
Hỗ trợ chi phí nếu tham gia các lớp đào tạo nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
