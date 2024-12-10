Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 số 7/272 Trần Khát Chân, Đông Mác, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Tham gia vào các dự án phát triển bằng ngôn ngữ .net và các công nghệ khác.
• Trao đổi, phân tích và tìm giải pháp cho các yêu cầu của dự án
• Phát triển sản phẩm mới và làm mới, nâng cấp các sản phẩm hiện có.
• Xây dựng, tối ưu hệ thống để phục vụ số lượng người dùng lớn
• Tham gia hỗ trợ nghiên cứu công nghệ, phối hợp BA phân tích tài liệu yêu cầu người sử dụng, tài liệu mô tả, đặc tả sản phẩm dự án
• Tham gia training và tự học hỏi kiến thức, công nghệ mới để áp dụng vào dự án
• Đảm bảo việc kiểm thử được thực hiện tuân thủ theo các chuẩn và thủ tục kiểm thử.
• Nghiên cứu tài liệu dự án cùng project team leader và thành viên dự án
• Hỗ trợ các thành viên dự án để hiểu đúng yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người sử dụng và thống nhất giao diện sử dụng
• Viết các tài liệu dự án theo yêu cầu.
• Thực hiện các công việc do trưởng bộ phận, quản trị dự án giao trong phạm vi công việc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm C# .NET Core: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển backend với C# và .NET Core, Entity Framework, có kinh nghiệm với các mẫu kiến trúc MVC và RESTful API

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 10-15M or (Lương tự deal theo năng lực)
• Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, từ thứ 2 - thứ 7 (Tháng nghỉ 2 thứ 7)
• Nghỉ phép năm:12 ngày/năm và các chế độ nghỉ phép/nghỉ lễ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
• Có chi phí phúc lợi vào các ngày Lễ - Tết và sinh nhật, hiếu hỉ,thăm hỏi....
• Đóng Bảo hiểm Xã hội theo quy định
• Teambuilding, thể thao, du lịch hàng năm
• Thường xuyên đánh giá 1-1 để không ngừng cải thiện và phát triển.Chúng tôi đầu tư vào tương lai của bạn
• Môi trường làm việc cởi mở, không quy định về trang phục (bạn tự tin và thoải mái lựa chọn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 2 Ngõ 272 Trần Khát Chân, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

