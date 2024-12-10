Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 số 7/272 Trần Khát Chân, Đông Mác, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Backend Developer

• Tham gia vào các dự án phát triển bằng ngôn ngữ .net và các công nghệ khác.

• Trao đổi, phân tích và tìm giải pháp cho các yêu cầu của dự án

• Phát triển sản phẩm mới và làm mới, nâng cấp các sản phẩm hiện có.

• Xây dựng, tối ưu hệ thống để phục vụ số lượng người dùng lớn

• Tham gia hỗ trợ nghiên cứu công nghệ, phối hợp BA phân tích tài liệu yêu cầu người sử dụng, tài liệu mô tả, đặc tả sản phẩm dự án

• Tham gia training và tự học hỏi kiến thức, công nghệ mới để áp dụng vào dự án

• Đảm bảo việc kiểm thử được thực hiện tuân thủ theo các chuẩn và thủ tục kiểm thử.

• Nghiên cứu tài liệu dự án cùng project team leader và thành viên dự án

• Hỗ trợ các thành viên dự án để hiểu đúng yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người sử dụng và thống nhất giao diện sử dụng

• Viết các tài liệu dự án theo yêu cầu.

• Thực hiện các công việc do trưởng bộ phận, quản trị dự án giao trong phạm vi công việc.

Yêu Cầu Công Việc

• Kinh nghiệm C# .NET Core: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển backend với C# và .NET Core, Entity Framework, có kinh nghiệm với các mẫu kiến trúc MVC và RESTful API

Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 10-15M or (Lương tự deal theo năng lực)

• Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, từ thứ 2 - thứ 7 (Tháng nghỉ 2 thứ 7)

• Nghỉ phép năm:12 ngày/năm và các chế độ nghỉ phép/nghỉ lễ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

• Có chi phí phúc lợi vào các ngày Lễ - Tết và sinh nhật, hiếu hỉ,thăm hỏi....

• Đóng Bảo hiểm Xã hội theo quy định

• Teambuilding, thể thao, du lịch hàng năm

• Thường xuyên đánh giá 1-1 để không ngừng cải thiện và phát triển.Chúng tôi đầu tư vào tương lai của bạn

• Môi trường làm việc cởi mở, không quy định về trang phục (bạn tự tin và thoải mái lựa chọn.

Cách Thức Ứng Tuyển

