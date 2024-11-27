Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham gia phát triển các ứng dụng desktop, ứng dụng dòng lệnh, đồng thời thực hiện đóng gói và triển khai phần mềm.

Xây dựng công cụ đọc và thực thi kịch bản dựa trên quy trình làm việc của GitHub Workflow.

Thiết kế và phát triển kịch bản kiểm thử tự động (Automation Test).

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Hỗ trợ phát triển API và các dịch vụ microservices để tích hợp với các nền tảng liên quan.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc liên quan.

Tối thiểu 3 năm lập trình Python.

Thành thạo RESTful API, Git, và ORM như Peewee.

Có kinh nghiệm viết unit test (pytest, unittest), automation test (Selenium), xử lý multithread, multiprocessing, asynchronous.

Biết đóng gói ứng dụng bằng PyInstaller.

Sử dụng tốt flake8, black, mypy, pylinter; áp dụng Clean Code, DRY, SOLID, Clean Architecture là lợi thế.

Sử dụng JIRA, ClickUp, Redmine; đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Kỹ năng tư duy logic, làm việc nhóm, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 20.000.000 - 30.000.000 triệu VNĐ, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Mức lương

Thưởng hiệu quả công việc: Chính sách thưởng hấp dẫn bao gồm thưởng tháng, thưởng quý, thưởng KPI và thưởng cuối năm dựa trên hiệu quả công việc.

Thưởng hiệu quả công việc

Chế độ phúc lợi toàn diện:

Chế độ phúc lợi toàn diện

Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm và nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Cơ hội phát triển sự nghiệp:

Cơ hội phát triển sự nghiệp

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý, và các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn.

Các chương trình đào tạo, coaching từ các chuyên gia trong ngành

Lộ trình phát triển rõ ràng, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao trong công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và đầy thách thức.

Môi trường làm việc

Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và phúc lợi khác:

Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và phúc lợi khác

Các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm chung của công ty

Các sự kiện nội bộ hàng tuần , hàng tháng để gắn kết đội ngũ.

Cơ hội đóng góp vào các dự án chiến lược:

Cơ hội đóng góp vào các dự án chiến lược

Trở thành nhân tố chủ chốt trong các dự án phát triển văn hóa doanh nghiệp và tối ưu hóa quy trình nhân sự.

Tham gia vào các dự án quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

