Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN MELI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MELI
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Khắc phục sự cố kỹ thuật, duy trì và phát triển back-end của ứng dụng.
Làm việc cùng với nhóm giao diện người dùng và nhóm phát triển để đặt ra mục tiêu và tạo ra sản phẩm có các tính năng nâng cao trải nghiệm người dùng.
Đưa ra những ý tưởng mới cho sản phẩm hoặc tính năng mới bằng cách nghiên cứu sự phát triển và xu hướng của ngành.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng nhóm công nghệ giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác với đồng nghiệp trong công ty
Có kiến thức về lập trình hàm, lập trình hướng đối tượng và khả năng hiểu và áp dụng vào mẫu thiết kế Am hiểu các ngôn ngữ lập trình như Node.js, Javascript.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với lập trình back-end.
Hiểu Vòng đời phát triển phần mềm cũng như các công cụ lập trình.
Có kinh nghiệm tối ưu hóa truy vấn là một lợi thế.
Có tinh thần học hỏi và thái độ làm việc tích cực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MELI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn Xét tăng lương: 1 năm 1 lần
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định Bảo hiểm riêng của công ty
Thưởng các ngày lễ Tết và các ngày lễ lớn khác trong năm
Team building mỗi năm một lần
Có tháng lương thứ 13 và thưởng theo đóng góp của năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NV18, KĐT Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

