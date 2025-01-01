Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN MELI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Khắc phục sự cố kỹ thuật, duy trì và phát triển back-end của ứng dụng.

Làm việc cùng với nhóm giao diện người dùng và nhóm phát triển để đặt ra mục tiêu và tạo ra sản phẩm có các tính năng nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đưa ra những ý tưởng mới cho sản phẩm hoặc tính năng mới bằng cách nghiên cứu sự phát triển và xu hướng của ngành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng nhóm công nghệ giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác với đồng nghiệp trong công ty

Có kiến thức về lập trình hàm, lập trình hướng đối tượng và khả năng hiểu và áp dụng vào mẫu thiết kế Am hiểu các ngôn ngữ lập trình như Node.js, Javascript.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với lập trình back-end.

Hiểu Vòng đời phát triển phần mềm cũng như các công cụ lập trình.

Có kinh nghiệm tối ưu hóa truy vấn là một lợi thế.

Có tinh thần học hỏi và thái độ làm việc tích cực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MELI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn Xét tăng lương: 1 năm 1 lần

Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định Bảo hiểm riêng của công ty

Thưởng các ngày lễ Tết và các ngày lễ lớn khác trong năm

Team building mỗi năm một lần

Có tháng lương thứ 13 và thưởng theo đóng góp của năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin