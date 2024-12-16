Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tham gia xây dựng sản phẩm Game Online với hàng nghìn CCU.
Vận hành hệ thống Game Backend trên nền tảng Microservices.
Xử lý các bài toán về nâng cấp, tối ưu performace hệ thống.
Tham gia xây dựng ý tưởng và thực thi các cải tiến sản phẩm.
Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm chắc kiến thức nền tảng: Cấu trúc dữ liệu & giải thuật, Cơ sở dữ liệu, Design Pattern, OOP..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực. 13(14) tháng lương/năm theo kết quả kinh doanh.
Performace Review liên tục công việc, lương thưởng.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý.
Môi trường Agile - Năng động, Linh hoạt. Phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo của nhân tài.
Team building hàng quý, du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước.
Hưởng tất cả các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của nhà nước, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bonanza, 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

