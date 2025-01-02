Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GTECH
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Backend Developer

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 91 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Phát triển hệ thống backend: Thiết kế, phát triển, triển khai và bảo trì các dịch vụ backend sử dụng Java, Spring Framework và các công nghệ liên quan.
Làm việc với cơ sở dữ liệu: Xây dựng và tối ưu hóa truy vấn với PostgreSQL, sử dụng JPA/Hibernate để quản lý ORM.
Tích hợp hệ thống: Làm việc với Redis để caching, xây dựng các giải pháp Microservices và tích hợp API RESTful.
Bảo đảm chất lượng mã nguồn: Thực hiện kiểm thử đơn vị (Unit Testing), viết mã nguồn sạch, bảo trì dễ dàng và tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình.
Hỗ trợ đội nhóm: Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Frontend, QA và Product để đảm bảo sản phẩm hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu kinh doanh.
Giải quyết vấn đề: Khắc phục sự cố, tối ưu hóa hiệu năng hệ thống, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm phát triển backend với Java và Spring Framework (Spring Boot, Spring Data).
Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL) và Redis.
Hiểu biết về kiến trúc Microservices và các công nghệ hỗ trợ.
Thành thạo Java, JPA/Hibernate.
Hiểu biết tốt về cấu trúc dữ liệu, thuật toán và thiết kế phần mềm.
Sử dụng thành thạo Git và công cụ CI/CD.
Có kinh nghiệm triển khai hệ thống trên môi trường Docker, Kubernetes là một lợi thế.
Có kinh nghiệm sử dụng RabbitMQ, Kafka hoặc các hệ thống message queue khác.
Hiểu biết về bảo mật API, xử lý lỗi (error handling) và quản lý phiên bản dịch vụ (versioning).

Lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.
Đánh giá lương 1 lần/năm
Thưởng Lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc theo quý, quà cho các dịp đặc biệt, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.
Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng
Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...
Công ty hỗ trợ trang thiết bị làm việc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

