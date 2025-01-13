Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 toà nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phối hợp với các team Backend, BA, Designer, QC... xây dựng và phát triển các ứng dụng mobile app (Android, iOS) của Công ty.

Phân tích, thiết kế và phát triển các chức năng dựa trên các yêu cầu của sản phẩm.

Publish và cập nhật phần mềm lên Google Play và Apple App Store.

Theo dõi, đánh giá mức độ hoạt động ổn định của sản phẩm và có kế hoạch cải thiện.

Liên tục tối ưu hóa sản phẩm và quy trình phát triển, xác định và khắc phục các sự cố, cải thiện tính khả dụng của sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm phát triển các ứng dụng Flutter / React Native cho thiết bị di động.

Có ít nhất 2 ứng dụng được phát triển bằng Flutter / React Native, đang triển khai trên App Store/Google Play.

Viết mã chất lượng cao, sạch, đơn giản, dễ bảo trì;

Có kinh nghiệm với các thư viện và API của bên thứ ba;

Có kinh nghiệm với Git, Jira và Figma;

Có hiểu biết tốt về OOP, Cấu trúc dữ liệu, Firebase, RESTful API, webservices.

Nắm chắc các kiến trúc MVC/MVP/MVVM.

Tư duy logic rõ ràng, rành mạch, khả năng xử lý vấn đề phức tạp.

Đề cao tính chủ động và trách nhiệm trong công việc, ý thức chất lượng sản phẩm tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương trả theo năng lực: range lương 15tr => 25tr + thưởng (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn)

Môi trường trẻ trung với nhiều chế độ đãi ngộ lý tưởng: thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13, thưởng theo dự án, thưởng mềm theo hiệu quả công việc, xét tăng lương hàng năm

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm

Chế độ nghỉ mát, du lịch trong nước hoặc nước ngoài từ 1-2 lần/năm

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, công tác phí...

Đồng nghiệp Mỹ/Việt Nam thân thiện, trẻ trung 9x, môi trường làm việc thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

