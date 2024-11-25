Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sô 30 ngõ 88 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Tham gia xây dự & phát triển các dự án của Công ty

Tiếp nhận đặc tả yêu cầu và cùng tham gia phân tích yêu cầu nhằm đưa ra giải pháp tối ưu nhất.

Hỗ trợ các vấn đề giải quyết của dự án

Công việc trao đổi chi tiết trong phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí .NET, ASP.NET

Thành thạo SQL, Javascript

Có khả năng tối ưu và thiết kế hệ thống là một lợi thế

Có kinh nghiệm với React là lợi thế (nếu chưa biết sẽ được đào tạo)

Có kinh nghiệm từng xử lý hệ thống có dữ liệu lớn

Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích,....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, phát triển với tốc độ rất cao, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.