Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN
Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Sô 30 ngõ 88 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Tham gia xây dự & phát triển các dự án của Công ty
Tiếp nhận đặc tả yêu cầu và cùng tham gia phân tích yêu cầu nhằm đưa ra giải pháp tối ưu nhất.
Hỗ trợ các vấn đề giải quyết của dự án
Công việc trao đổi chi tiết trong phỏng vấn.
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí .NET, ASP.NET
Thành thạo SQL, Javascript
Có khả năng tối ưu và thiết kế hệ thống là một lợi thế
Có kinh nghiệm với React là lợi thế (nếu chưa biết sẽ được đào tạo)
Có kinh nghiệm từng xử lý hệ thống có dữ liệu lớn
Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích,....
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, phát triển với tốc độ rất cao, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
