Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam

Software Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia phát triển các sản phẩm phục vụ cho hàng trăm nghìn đến hàng triệu khách hàng về các mảng Đầu tư tài chính, Hóa đơn điện tử doanh nghiệp, Quản lý bán hàng,...
Xây dựng và tối ưu sản phẩm đáp ứng hàng trăm nghìn đến hàng triệu người sử dụng đồng thời.
Phối hợp cùng đội ngũ BA phân tích, thiết kế, đưa ra giải pháp để phát triển phần mềm đáp ứng đúng, đủ, tiện các yêu cầu của người dùng cuối

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm lập trình .NET/.NET Core trên nền tảng Web
Thành thạo các kiến thức về .NET/.NET Core (C, ASP.NET Core, MVC, ...). Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống sử dụng .NET Core là lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với Web API, thư viện DevExpress, Azure Cloud,...
Có kinh nghiệm với database SQL Server. Đã từng làm sản phẩm sử dụng NoSQL: MongoDB là một lợi thế.
Có kinh nghiệm xử lý lập lịch (Task Scheduler), tác vụ chạy ngầm - xử lý hàng đợi (Queue Job).
Có kinh nghiệm tham gia xây dựng hệ thống API Gateway và microservices là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Có kinh nghiệm sử dụng git

Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hàng tháng từ 15 Triệu trở lên (Thỏa thuận theo năng lực)
Môi trường năng động, chuyên nghiệp; sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện; văn hóa trao đổi thẳng thắn, hỗ trợ tận tình
BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ sau khi kí HĐ chính thức.
13 tháng lương, 12 ngày phép năm.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp.
Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm cho việc điều chỉnh lương và vị trí làm việc.
Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam

Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-net-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job253293
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Software Engineer Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Triumph International (Vietnam)
Tuyển Software Engineer Triumph International (Vietnam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 1 USD
Triumph International (Vietnam)
Hạn nộp: 19/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tsarsi
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Tsarsi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tsarsi
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTE Localize ., JSC
Tuyển Software Engineer GTE Localize ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
GTE Localize ., JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Yamazen Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neos Vietnam International Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Neos Vietnam International Co., Ltd
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 195 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Software Engineer Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Triumph International (Vietnam)
Tuyển Software Engineer Triumph International (Vietnam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 1 USD
Triumph International (Vietnam)
Hạn nộp: 19/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tsarsi
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Tsarsi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tsarsi
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTE Localize ., JSC
Tuyển Software Engineer GTE Localize ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
GTE Localize ., JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Yamazen Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neos Vietnam International Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Neos Vietnam International Co., Ltd
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập Từ 800 USD CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM)
Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer LG Electronics R&D Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,200 USD LG Electronics R&D Vietnam
Tới 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer LG Electronics R&D Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LG Electronics R&D Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ AVT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1,500 USD Vinfast Trading And Production JSC
500 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,700 - 2,500 USD Navigos Search
1,700 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Software Engineer Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Software Engineer INFINIQ Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Software Engineer NashTech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NashTech
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH BOSCH GLOBAL SOFTWARE TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BOSCH GLOBAL SOFTWARE TECHNOLOGIES
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH CMC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH CMC GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Software Engineer Tek Experts Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tek Experts Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Fujitsu Vietnam Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 14 USD Fujitsu Vietnam Ltd
900 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Soji Electronics.,jsc làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 12 USD Soji Electronics.,jsc
700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM
600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer BIDV Metlife Life Insurance LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BIDV Metlife Life Insurance LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Software Engineer Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 USD Navigos Search's Client
28 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công ty CP Tư vấn thiết kế Dân dụng và Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD Công ty CP Tư vấn thiết kế Dân dụng và Công nghiệp Việt Nam
600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Tek Experts Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tek Experts Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Crowe Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu Crowe Vietnam Co., Ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD Navigos Search
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm