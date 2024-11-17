Tuyển Software Engineer Công TNHH Next Level Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công TNHH Next Level Solution
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 78 Duy Tân, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lập trình và phát triển ứng dụng web, web service theo yêu cầu.
Xây dựng, phát triển, bảo trì và nâng cấp các dự án phần mềm của công ty và khách hàng.
Tìm hiểu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới vào sản phẩm.
Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của công ty.
Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2-3 năm về làm PHP
Thao tác tốt với AJAX, HTML, CSS/SASS, JavaScript, Bootstrap
AJAX, HTML, CSS/SASS, JavaScript, Bootstrap
Có kinh nghiệm làm việc với 1 trong những Framework PHP: Shopware 6, Symfony,…
Framework PHP
Có kinh nghiệm làm việc với PHP template như: twig, blade,...
Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ như: MySQL, PostgreSQL,...
Thành thạo Git
Tiếng anh tốt là một lợi thế
Tại Công TNHH Next Level Solution Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: up to 20tr
Thưởng tháng lương thứ 13
Xét tăng lương theo năng lực 2 lần/năm;
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước;
Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc.
Cơ hội thăng tiến
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và hiện đại;
Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát... do Công ty tổ chức;
Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TNHH Next Level Solution
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
