Tuyển Software Engineer Công TNHH Next Level Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 78 Duy Tân, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập trình và phát triển ứng dụng web, web service theo yêu cầu.

Xây dựng, phát triển, bảo trì và nâng cấp các dự án phần mềm của công ty và khách hàng.

Tìm hiểu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới vào sản phẩm.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của công ty.

Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2-3 năm về làm PHP

Thao tác tốt với AJAX, HTML, CSS/SASS, JavaScript, Bootstrap

Có kinh nghiệm làm việc với 1 trong những Framework PHP: Shopware 6, Symfony,…

Có kinh nghiệm làm việc với PHP template như: twig, blade,...

Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ như: MySQL, PostgreSQL,...

Thành thạo Git

Tiếng anh tốt là một lợi thế

Tại Công TNHH Next Level Solution Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: up to 20tr

Thưởng tháng lương thứ 13

Xét tăng lương theo năng lực 2 lần/năm;

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước;

Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc.

Cơ hội thăng tiến

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và hiện đại;

Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát... do Công ty tổ chức;

Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TNHH Next Level Solution

