Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH BOK Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

- Phát triển, triển khai và bảo trì các ứng dụng dựa trên nền tảng Java.

- Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp và triển khai các dự án SAP ERP.

- Hỗ trợ và đào tạo người dùng cuối trong việc sử dụng các hệ thống SAP ERP.

- Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống và xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án.