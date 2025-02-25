Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH BOK Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH BOK Việt Nam
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 26 Hoàng Kế Viêm, P.12, Tân Bình, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam., Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
- Phát triển, triển khai và bảo trì các ứng dụng dựa trên nền tảng Java.
- Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp và triển khai các dự án SAP ERP.
- Hỗ trợ và đào tạo người dùng cuối trong việc sử dụng các hệ thống SAP ERP.
- Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống và xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thể đi công tác.
Tại Công ty TNHH BOK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng 13,14...
- Tăng lương hàng năm.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Môi trường làm việc tốt, năng động, cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân.
- Thời gian làm việc: 8h -17h nghỉ trưa 1 tiếng từ 12:00-13:00(Thứ 2 – Thứ 7).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BOK Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
