Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Đông Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 938/180 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

Quản lý hệ thống máy tính, hệ thống mạng, hỗ trợ các thành viên công ty hoạt động hiệu quả.

Quản trị website thông tin công ty, phần mềm Online Office.

Thiết lập hệ thống mạng nội bộ cho công ty.

Xử lý các sự cố về mạng và kỹ thuật máy tính.

Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ của công ty.

Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ/phát sinh; Đề xuất và triển khai các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty.

Vận hành và bảo trì các thiết bị văn phòng như máy photocopy, máy chấm công, máy in, máy vi tính, máy chiếu, hệ thống camera, hệ thống điện thoại nội bộ và quản lý tài sản công ty.

Thực hiện các công việc trong công tác Hành chính quản lý, bảo trì, thay thế tài sản thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng.

Thực hiện một số công việc theo yêu cầu Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự.

Nam, từ 25 – 35 tuổi, sức khỏe tốt.

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Có kinh nghiệm về quản trị mạng, quản trị hệ thống server và phần cứng máy tính.

Có ít nhất 01 năm làm lĩnh vực theo yêu cầu.

Có trách nhiệm với công việc, làm việc nghiêm túc, nhanh nhẹn, nhiệt tình.

Có thể thiết kế thư mời, banner trang web, tờ rơi, lịch, ảnh…

Mức lương cơ bản từ 8.000.000 - 9.000.000đ/tháng.

Phụ cấp định kỳ hàng tháng xăng xe đi lại, điện thoại, cơm giữa ca; tiền lương overtime (khi có yêu cầu/chỉ đạo); chế độ nâng lương định kỳ.

Chế độ phúc lợi: tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chế độ nghỉ phép; quà sinh nhật, chương trình khám sức khỏe, du lịch hàng năm

Thời gian làm việc : Từ thứ 2 - Đến thứ 6 ( Từ 8h - 16h30 , nghỉ trưa 1 tiếng)

