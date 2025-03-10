Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG
Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lô G1 Chung Cư Hùng Vương,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
Tối ưu tốc độ tải trang, cấu trúc code chuẩn SEO.
Xử lý các vấn đề kỹ thuật ảnh hưởng đến thứ hạng website.
Cài đặt và cấu hình các công cụ hỗ trợ SEO (Google Search Console, Analytics…).
Phát triển, chỉnh sửa tính năng website theo yêu cầu của team SEO.
Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới giúp tăng trải nghiệm người dùng (UX/UI).
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo HTML, CSS, JavaScript, PHP hoặc Python.
Có kinh nghiệm làm việc với CMS (WordPress, Magento...) là lợi thế.
Hiểu về các yếu tố kỹ thuật SEO (schema, sitemap, canonical...).
Tinh thần làm việc nhóm cao, phối hợp nhịp nhàng với team SEO/Content.
Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo kết quả SEO.
Được đào tạo chuyên sâu về SEO và các xu hướng phát triển web mới nhất.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, không gò bó.
Tham gia vào các dự án lớn, có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI