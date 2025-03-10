Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô G1 Chung Cư Hùng Vương,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Tối ưu tốc độ tải trang, cấu trúc code chuẩn SEO.

Xử lý các vấn đề kỹ thuật ảnh hưởng đến thứ hạng website.

Cài đặt và cấu hình các công cụ hỗ trợ SEO (Google Search Console, Analytics…).

Phát triển, chỉnh sửa tính năng website theo yêu cầu của team SEO.

Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới giúp tăng trải nghiệm người dùng (UX/UI).

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo HTML, CSS, JavaScript, PHP hoặc Python.

Có kinh nghiệm làm việc với CMS (WordPress, Magento...) là lợi thế.

Hiểu về các yếu tố kỹ thuật SEO (schema, sitemap, canonical...).

Tinh thần làm việc nhóm cao, phối hợp nhịp nhàng với team SEO/Content.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo kết quả SEO.

Được đào tạo chuyên sâu về SEO và các xu hướng phát triển web mới nhất.

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, không gò bó.

Tham gia vào các dự án lớn, có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG

