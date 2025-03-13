Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 38 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING
Mức lương
30 - 38 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 30 - 38 Triệu
Tham gia vào các dự án phát triển bằng ngôn ngữ .NET và các công nghệ tương đương.
Phát triển sản phẩm mới và làm mới, nâng cấp các sản phẩm hiện có.
Tham gia training và tự hỏi hỏi kiến thức, công nghệ mới để áp dụng vào dự án.
Thực hiện công việc theo phân công của trưởng bộ phận và quản trị dự án
Tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển core cho hệ thống
Tham gia vào review code back end
Với Mức Lương 30 - 38 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 30-38 triệu.
Thưởng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm.
Cơ hội được thăng tiến lên Leader sau 3-6 tháng làm việc
Được học tiếng Anh hoàn toàn miễn phí
Được ăn miễn phí bữa tối tại căng tin công ty (nếu làm ca chiều tối).
Trang bị Laptop, Tai nghe, kết nối với hệ thống CRM để gọi điện với khách hàng.
Phụ cấp gửi xe tháng.
Trà chiều với bánh, hoa quả và các món ăn vặt miễn phí hàng tuần.
Quỹ Team Building cho nhân viên lên tới 2.400.000 VND/người/năm.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ngay sau khi ký HĐ chính thức.
Cơ hội được đào tạo liên tục để phát triển kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING
