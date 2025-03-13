Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 38 Triệu

Mức lương 30 - 38 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 30 - 38 Triệu

Tham gia vào các dự án phát triển bằng ngôn ngữ .NET và các công nghệ tương đương.

Phát triển sản phẩm mới và làm mới, nâng cấp các sản phẩm hiện có.

Tham gia training và tự hỏi hỏi kiến thức, công nghệ mới để áp dụng vào dự án.

Thực hiện công việc theo phân công của trưởng bộ phận và quản trị dự án

Tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển core cho hệ thống

Tham gia vào review code back end

Với Mức Lương 30 - 38 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 30-38 triệu.

Thưởng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm.

Cơ hội được thăng tiến lên Leader sau 3-6 tháng làm việc

Được học tiếng Anh hoàn toàn miễn phí

Được ăn miễn phí bữa tối tại căng tin công ty (nếu làm ca chiều tối).

Trang bị Laptop, Tai nghe, kết nối với hệ thống CRM để gọi điện với khách hàng.

Phụ cấp gửi xe tháng.

Trà chiều với bánh, hoa quả và các món ăn vặt miễn phí hàng tuần.

Quỹ Team Building cho nhân viên lên tới 2.400.000 VND/người/năm.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ngay sau khi ký HĐ chính thức.

Cơ hội được đào tạo liên tục để phát triển kỹ năng

