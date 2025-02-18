Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 14, Toà nhà ICON4, 243A La Thành, Láng Thượng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Triển khai, quản lý hệ thống Cloud trên AWS theo dự án của khách hàng.
- Thiết kế, xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng AWS theo kiến trúc chuẩn.
- Tích hợp và triển khai các dịch vụ AWS như EC2, S3, Lambda, RDS, CloudFormation, v.v.
- Phối hợp với team kỹ thuật và khách hàng để triển khai các giải pháp tối ưu trên nền tảng AWS.
- Viết tài liệu kỹ thuật và báo cáo về hệ thống

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

==> CÓ CHỨNG CHÍ AWS Solutions Architect Associate
- Chấp nhận thực tập nếu đang là sinh viên
- Có hiểu biết về Infrastructure as Code (IaC) như Terraform, CloudFormation.
- Kinh nghiệm làm việc với CI/CD, DevOps là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp) Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
- Có cơ hội làm việc trực tiếp và qua mạng với khách hàng Nhật Bản.
- Được traning dạng OJT trong thời gian đầu mới vào công ty
- Làm việc 5 ngày/tuần (được nghỉ thứ 7, chủ nhật) và các ngày Lễ, Tết theo quy định của chính phủ Việt Nam
- Được tính đây đủ OT khi làm thêm theo quy định của Luật lao động
- Được đào tạo và hỗ trợ các điều kiện phát huy khả năng ở mức cao nhất.
- Thực hiện thưởng cả năm và thưởng các ngày lễ, Tết của Việt Nam.
- Ngoài quy định nâng lương 1 lần/năm, có thể được xem xét nâng lương trước thời hạn tùy năng lực và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc
- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty như Nghỉ mát hàng năm, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, tòa nhà ICON4 TOWER, 243A La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

