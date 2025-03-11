Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Optimizer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

・ Xây dựng và duy trì ứng dụng 3D bằng C# trên Unity.

・ Hiểu yêu cầu và thiết kế

・ Phát triển chức năng cho Ứng dụng dựa trên thiết kế

・ Làm theo hướng dẫn của trưởng nhóm và hỗ trợ thành viên trong nhóm đạt được mục tiêu

・ Đề xuất ý tưởng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trên Unity

[Cần có]

・ Kiến thức Csharp / Unity vững chắc (Fresher). Có kinh nghiệm làm việc với Unity từ 1 năm ( Junior)

・ Có kiến thức vững về OPP, Design patent

・ Tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Optimizer Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2- thứ 6.

Review lương 2 lần/ năm ( tháng 1 và tháng 7).

Được cung cấp máy tính và 2 monitor để làm việc.

Hoạt động team building hàng tháng

Tham gia các khóa học đào tạo (tech, software, study sessions) offline/online.

Hỗ trợ chi phí thi cho các bằng cấp quốc tế.

Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng: management, specialists.

Thử thách công nghệ mới.

Môi trường làm việc thân thiện.

