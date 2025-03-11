Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Optimizer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 15A Nguyễn Trung Trực, phường 5,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
・ Xây dựng và duy trì ứng dụng 3D bằng C# trên Unity.
・ Hiểu yêu cầu và thiết kế
・ Phát triển chức năng cho Ứng dụng dựa trên thiết kế
・ Làm theo hướng dẫn của trưởng nhóm và hỗ trợ thành viên trong nhóm đạt được mục tiêu
・ Đề xuất ý tưởng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trên Unity
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
[Cần có]
・ Kiến thức Csharp / Unity vững chắc (Fresher). Có kinh nghiệm làm việc với Unity từ 1 năm ( Junior)
・ Có kiến thức vững về OPP, Design patent
・ Tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty TNHH Optimizer Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ thứ 2- thứ 6.
Review lương 2 lần/ năm ( tháng 1 và tháng 7).
Được cung cấp máy tính và 2 monitor để làm việc.
Hoạt động team building hàng tháng
Tham gia các khóa học đào tạo (tech, software, study sessions) offline/online.
Hỗ trợ chi phí thi cho các bằng cấp quốc tế.
Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng: management, specialists.
Thử thách công nghệ mới.
Môi trường làm việc thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
