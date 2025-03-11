Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Optimizer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Optimizer Việt Nam

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 15A Nguyễn Trung Trực, phường 5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

・ Xây dựng và duy trì ứng dụng 3D bằng C# trên Unity.
・ Hiểu yêu cầu và thiết kế
・ Phát triển chức năng cho Ứng dụng dựa trên thiết kế
・ Làm theo hướng dẫn của trưởng nhóm và hỗ trợ thành viên trong nhóm đạt được mục tiêu
・ Đề xuất ý tưởng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trên Unity

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

[Cần có]
・ Kiến thức Csharp / Unity vững chắc (Fresher). Có kinh nghiệm làm việc với Unity từ 1 năm ( Junior)
・ Có kiến thức vững về OPP, Design patent
・ Tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Optimizer Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2- thứ 6.
Review lương 2 lần/ năm ( tháng 1 và tháng 7).
Được cung cấp máy tính và 2 monitor để làm việc.
Hoạt động team building hàng tháng
Tham gia các khóa học đào tạo (tech, software, study sessions) offline/online.
Hỗ trợ chi phí thi cho các bằng cấp quốc tế.
Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng: management, specialists.
Thử thách công nghệ mới.
Môi trường làm việc thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Optimizer Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 15A Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, VN

