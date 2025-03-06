Tuyển Lập trình viên Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng theo năm/tháng, các kế hoạch liên quan đến mảng nghiệp vụ của CNTT (chuyển đổi số, nâng cấp hệ thống, bảo trì bảo dưỡng, xúc tiến sử dụng phần mềm hiệu quả,...)

Xây dựng, đề xuất kế hoạch triển khai các hệ thống và ứng dụng số cho trường dựa trên mục tiêu của nhà trường và yêu cầu của Ban Lãnh đạo

Lập kế hoạch đào tạo tập huấn sử dụng các phần mềm và đánh giá, đề xuất hiệu chỉnh (nếu có) các tính năng của phần mềm sau khi đưa vào sử dụng

Quản lý vận hành hệ thống CNTT, Internet, hệ thống máy chấm công, camera giám sát, email, website...

Trực tiếp làm việc với các đối tác cung cấp phần mềm để chỉnh sửa các lỗi người dùng yêu cầu khi phát sinh trong quá trình sử dụng

Điều phối nhân viên hỗ trợ người dùng xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng

Điều phối nhân viên đi phục vụ các sự kiện, kỳ thi, các hoạt động của Nhà trường...khi có yêu cầu

Thực hiện các nhiệm vụ khác do BLĐ phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành có liên quan

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực trường học hoặc các trung tâm đào tạo)

Hiểu biết về quy trình nghiệp vụ, dịch vụ, ứng dụng CNTT trong giáo dục là 1 lợi thế.

Có khả năng lập kế hoạch, giám sát thực hiện kế hoạch

Có khả năng tư duy logic tốt, phân tích và xử lý vấn đề, diễn đạt các vấn đề mạch lạc, rõ ràng.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, thái độ làm việc tích cực...

Tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và quyền lợi: cạnh tranh tùy thuộc và kinh nghiệm và năng lực

Tài trợ ăn sáng và ăn trưa tại trường, tham gia BHXH, BHYT...và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Được tài trợ 100% học phí cho con cán bộ quản lý khi ký HĐLĐ chính thức, giảm thêm 50% học phí cho con thứ hai của cán bộ quản lý khi có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; tài trợ 50% tiền học phí cho con GV-NV ngay khi ký HĐLĐ chính thức, giảm 100% học phí cho con thứ nhất và 50% học phí cho con thứ hai khi GV-NV có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; miễn phí 100% tiền ăn và tiền bán trú cho con CBGV-NV khi ký HĐLĐ chính thức.

Thưởng các ngày Lễ tết trong năm, thưởng năm học, thưởng 20/11, thưởng thâm niên, thưởng Tết Âm lịch...

Nghỉ mát năm, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, các hoạt động gắn kết nhân viên.

Được làm việc trong môi trường thân thiện và có các nhà giáo tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai

