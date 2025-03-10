Tuyển Lập trình viên [NỘI THẤT HÒA PHÁ - CÔNG TY TNHH TM THÀNH THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, bảo trì, đảm bảo các máy tính và máy in nội bộ của công ty và khách hàng của công ty hoạt động tốt

Thành thạo đổ mực máy in.

Viết bài trên web, chỉnh sửa giá và up sản phẩm mới lên web khi có yêu cầu

Thực hiện các công việc liên quan do quản lý yêu cầu

Báo cáo kịp thời, đầy đủ các thông tin liên quan đến công việc cho trưởng bộ phận hoặc Ban giám đốc khi có yêu cầu, định kỳ hoặc đột xuất

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu nam, tốt nghiệp từ trường nghề, trung cấp, cao đẳng… chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử- viễn thông,

Kinh nghiệm: 1 năm là lợi thế

Kỹ năng giao tiếp và phối hợp công việc tốt

Biết cách tổ chức, sắp xếp công việc

Có tinh thần học hỏi, siêng năng, cẩn thận, trung thực, trách nhiệm trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

Tại [NỘI THẤT HÒA PHÁ - CÔNG TY TNHH TM THÀNH THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thời gian thử việc: thoả thuận

Hỗ trợ ăn trưa

Được BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký HĐLĐ chính thức

Được thưởng lễ, tết và các thưởng khác theo quy định của Công ty

Nghỉ lễ, tết, du lịch hàng năm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại [NỘI THẤT HÒA PHÁ - CÔNG TY TNHH TM THÀNH THÁI

