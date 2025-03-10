Tuyển Lập trình viên [NỘI THẤT HÒA PHÁ - CÔNG TY TNHH TM THÀNH THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại [NỘI THẤT HÒA PHÁ - CÔNG TY TNHH TM THÀNH THÁI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, bảo trì, đảm bảo các máy tính và máy in nội bộ của công ty và khách hàng của công ty hoạt động tốt
Thành thạo đổ mực máy in.
Viết bài trên web, chỉnh sửa giá và up sản phẩm mới lên web khi có yêu cầu
Thực hiện các công việc liên quan do quản lý yêu cầu
Báo cáo kịp thời, đầy đủ các thông tin liên quan đến công việc cho trưởng bộ phận hoặc Ban giám đốc khi có yêu cầu, định kỳ hoặc đột xuất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu nam, tốt nghiệp từ trường nghề, trung cấp, cao đẳng… chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử- viễn thông,
Kinh nghiệm: 1 năm là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp công việc tốt
Biết cách tổ chức, sắp xếp công việc
Có tinh thần học hỏi, siêng năng, cẩn thận, trung thực, trách nhiệm trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc
Kinh nghiệm: 1 năm là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp công việc tốt
Biết cách tổ chức, sắp xếp công việc
Có tinh thần học hỏi, siêng năng, cẩn thận, trung thực, trách nhiệm trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc
Tại [NỘI THẤT HÒA PHÁ - CÔNG TY TNHH TM THÀNH THÁI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và thời gian thử việc: thoả thuận
Hỗ trợ ăn trưa
Được BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký HĐLĐ chính thức
Được thưởng lễ, tết và các thưởng khác theo quy định của Công ty
Nghỉ lễ, tết, du lịch hàng năm theo quy định
Hỗ trợ ăn trưa
Được BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký HĐLĐ chính thức
Được thưởng lễ, tết và các thưởng khác theo quy định của Công ty
Nghỉ lễ, tết, du lịch hàng năm theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại [NỘI THẤT HÒA PHÁ - CÔNG TY TNHH TM THÀNH THÁI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI