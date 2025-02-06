Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 100 Dịch Vọng Hậu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và phát triển hệ thống liên quan đến khối ngành tài chính ngân hàng

- Chịu trách nhiệm phân tích yêu cầu nghiệp vụ, đề xuất giải pháp, thiết kế và phát triển các ứng dụng dựa trên kiến trúc Microservice và Domain Driven Design pattern

- Có khả năng áp dụng các kiến thức về công nghệ, quy trình, công cụ theo các phương pháp phát triển phần mềm phổ biến (Waterfall, Agile/Scrum) để thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ hoặc tham gia triển khai các dự án có liên quan

- Hỗ trợ triển khai các ứng dụng Microservice lên môi trường sản phẩm (production)

- Hỗ trợ khắc phục sự cố trên môi trường sản phẩm

- Nghiên cứu và cải tiến khung thiết kế trong việc phát triển các ứng dụng Microservice

- Tham gia chia sẻ kiến thức giữa các thành viên trong nhóm về các kỹ thuật /công nghệ mới mà bản thân có thế mạnh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông hoặc các ngành tương đương

Có từ 3 năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm trên các framework như Spring, Spring Boot

Kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, Intellij, Netbeans)

Có kinh nghiệm thực tế ít nhất 1 năm trong việc cung cấp giải pháp, thiết kế các ứng dụng Microservice theo Domain Driven Design pattern trên nền tảng hạ tầng Docker/Container

Có kinh nghiệm thực tế sử dụng và thiết kế Restful APIs sử dụng JAX-RS, JSON

Có kinh nghiệm thực tế sử dụng và thiết kế các ứng dụng event-based và message-driven

Hiểu biết về ELK, Kafka, K8s, KeyCloak là một lợi thế

Có kinh nghiệm xây dựng Unit Test

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương gross: Thoả thuận

- Hưởng 400.000đ trợ cấp hàng tháng khi dùng thiết bị cá nhân;

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH, BHYT, BHTN;

- Hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật;

- Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm như: Tết Âm lịch, tết Dương lịch, các ngày lễ, ...

- Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;

- Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm;

- Làm việc với các đối tác lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin