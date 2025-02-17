Tuyển Lập trình viên Công ty CP Công nghệ ISOFH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT1, D15, Khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát và đảm bảo quy trình phát triển phần mềm theo các tiêu chuẩn chất lượng (ISO, CMMI, Agile...).

Hỗ trợ xây dựng, cải tiến và tối ưu quy trình phát triển phần mềm tại công ty.

Đánh giá việc tuân thủ quy trình của các dự án phần mềm, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả.

Phối hợp với các team (Dev, QA, PM) để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đào tạo nội bộ, hướng dẫn nhân sự về các quy trình và tiêu chuẩn chất lượng.

Tham gia đánh giá và đề xuất các cải tiến giúp nâng cao hiệu suất làm việc của team dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm PQA hoặc vị trí liên quan trong công ty công nghệ.

· Hiểu biết về các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001, CMMI, quy trình phát triển phần mềm (Agile, Waterfall…).

· Kỹ năng tổ chức, phân tích tốt, có tư duy logic và hệ thống.

· Trẻ, năng động, tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm với công việc.

· Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng hướng dẫn và đào tạo nhân sự.

· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đánh giá nội bộ hoặc có chứng chỉ liên quan.

Tại Công ty CP Công nghệ ISOFH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6, nghỉ T7 - CN

- Mức lương: thỏa thuận phù hợp với năng lực

- Thưởng thâm niên làm việc: 5triệu/năm

- Thưởng Tết (theo hoạt động kết quả kinh doanh)

- Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt (theo thâm niên)

- Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ….

- Tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ ISOFH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin