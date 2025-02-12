Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 28 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 28 Triệu

CÔNG TY TNHH GITS
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH GITS

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH GITS

Mức lương
Đến 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Handico Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 28 Triệu

- Thiết kế và xây dựng ứng dụng cho nền tảng mobile bằng Flutter.
- Hợp tác với các nhóm chức năng khác nhau để xác định, thiết kế và triển khai tính năng mới.
- Xử lý sửa lỗi và cải thiện hiệu suất ứng dụng.
- Liên tục khám phá, đánh giá và triển khai công nghệ mới để tối đa hóa hiệu suất phát triển.
- Đảm bảo hiệu suất, chất lượng tốt nhất của các ứng dụng.
- Cập nhật với các xu hướng, công nghệ và các phương pháp tốt nhất mới nhất trong phát triển iOS.
- Hợp tác với các nhà phát triển backend để tích hợp logic front-end với các dịch vụ phía máy chủ.
- Làm việc với designers để triển khai giao diện người dùng hấp dẫn và bắt mắt đảm bảo.
- Tham gia phân tích yêu cầu cùng với Team leader, Project manager.
- Chịu trách nhiệm thiết kế architecture, base cho các ứng dụng.
- Xây dựng các tính năng trên thiết bị, hỗ trợ các team liên quan xây dựng giải pháp tổng thể.
- Được tham gia quy trình phát triển phần mềm chặt chẽ và và chất lượng theo chuẩn Agile
- Lập kế hoạch, phát triển kế hoạch và công cụ code cho từng sản phẩm.
- Thường xuyên báo cáo kết quả làm việc với nhóm và cấp trên.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm sao cho đạt yêu cầu đề ra.
- Định hướng lead team Mobile 4-5 người

Với Mức Lương Đến 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tinh chỉnh chính xác các yêu cầu về thiết kế thành mã Flutter
Có kinh nghiệm sâu sắc về state management trong Flutter (Bloc, GetX, Provider..)
Có kinh nghiệm tạo các plugin cũng như tái sử dụng mã nguồn mở từ Github
Có kiến thức chuyên sâu về Mobile Native (Java hoặc Kotlin, Swift hoặc Objective-C)
Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế cơ bản
Có kinh nghiệm tạo và bảo trì source base, tái cấu trúc source base
Quen thuộc với các công cụ thiết kế như Figma
Có kiến thức về công cụ quản lý phiên bản mã nguồn như Gitlab hoặc Github

Tại CÔNG TY TNHH GITS Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng 13 tháng lương/năm (chưa tính các khoản thưởng khác trong quá trình làm việc như thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng theo doanh thu công ty);
- Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế.
- Công ty mua BHSK PVI cho nhân viên sau 1 năm làm việc.
- Các hoạt động team building hàng quý & company trip 1 lần/năm.
- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật quy định;
- Hưởng chế độ nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động thể thao & giải trí phong phú (các clb bơi, yoga, kiếm đạo...) 4 lần/năm;
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó;
- Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu.
- Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GITS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GITS

CÔNG TY TNHH GITS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VTI, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

