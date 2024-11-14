Tuyển Hành chính Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 61 Hồng Tiến, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đón tiếp khách hàng đến phòng khám
Thực hiện các thủ tục hành chính nhanh và chính xác cho khách hàng.
Ghi nhận thông tin, lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý thông tin, phản hồi cho khách hàng qua điện thoại.
Giải đáp tất cả thắc mắc/ yêu cầu của khách hàng
Thực hiện các thủ tục thanh toán điều trị và làm báo giá cho khách hàng (nếu khách có nhu cầu).
Thực hiện các thủ tục giải quyết xuất hoá đơn cho khách hàng.
Triển khai các thông tin ưu đãi, giới thiệu các dịch vụ cho khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm lễ tân/tư vấn nha khoa
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe
Giao tiếp rõ ràng, mạch lạc
Thái độ thân thiện, niềm nợ với tất cả mọi người.

Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam.
Đánh giá tăng lương theo quý; thương lương tháng thứ 13 theo doanh thu của Công ty.
Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động.
Phụ cấp : ăn trưa và các phụ cấp khách theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 93 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

