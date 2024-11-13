Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO MAI MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 181A Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Giới thiệu các tiết mục và nội dung trong buổi livestream nhảy nhóm, đảm bảo chương trình diễn ra mượt mà và hấp dẫn.

Tương tác, trả lời câu hỏi của khán giả xem live.

Hoạt náo, khuấy động không khí, hỗ trợ idol biểu diễn xuyên suốt buổi livestream.

Tham gia xây dựng ý tưởng, kịch bản cho các buổi livestream, phối hợp cùng team để lên kế hoạch nội dung cuốn hút.

Dẫn chương trình bằng tiếng Anh khi cần, tạo sự phong phú và gần gũi với đa dạng đối tượng khán giả.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hoặc yêu thích công việc MC, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Khả năng giao tiếp tốt, ứng biến tình huống linh hoạt và tự tin trước máy quay.

Đam mê nghệ thuật biểu diễn và khả năng kết nối với khán giả.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, sẵn sàng phối hợp với các thành viên để tạo nên một chương trình chỉn chu.

Có khả năng sử dụng tiếng Anh khi dẫn chương trình là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO MAI MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc Gen Z năng động, sáng tạo, thân thiện.

Thời gian làm việc linh hoạt (6h/ ngày, theo lịch của nhóm nhảy).

Làm việc tại studio chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ livestream.

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, giải trí trên nền tảng TikTok.

Kí hợp đồng lao động, đóng BHXH và được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO MAI MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin