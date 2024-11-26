Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
- Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế và thực hiện kế hoạch kiểm thử, các trường hợp, kịch bản và quy trình kiểm thử trên các ứng dụng phần mềm dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và đặc tính kỹ thuật.
Xác định các lỗi phần mềm để gắn cờ và chẩn đoán các lỗi và duy trì cơ sở dữ liệu về các lỗi phần mềm.
Tiến hành Kiểm tra hồi quy trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để xác định bất kỳ tác động nào có thể xảy ra do các thay đổi gây ra.
Hỗ trợ chuẩn bị và cung cấp các báo cáo về tiến độ của dịch vụ thử nghiệm cho các trưởng nhóm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm kiểm thử trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, các hệ thống như Core Banking (T24, Flexcube...)//Swift/ BPM/ECM/Ebanking...(Không bắt buộc)
Có kinh nghiệm lên chiến lược và kiểm soát kế hoạch kiểm thử
Có kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử
Có kinh nghiệm làm việc về truy vấn với các hệ cơ sở dữ liệu
Có khả năng và kinh nghiệm sử dụng thành thạo các công cụ: Qtest,Jira, Confluence,...
Ưu tiên Nhân sự đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum
Khả năng quản lý nhóm
Khả năng đào tạo, dẫn dắt
Tự tin, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt khi đánh giá năng lực
Thái độ chuyên nghiệp khi tham gia đánh giá năng lực
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13.
Được tham gia BHXH
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giớ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
