Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và thực hiện kế hoạch kiểm thử, các trường hợp, kịch bản và quy trình kiểm thử trên các ứng dụng phần mềm dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và đặc tính kỹ thuật.

Xác định các lỗi phần mềm để gắn cờ và chẩn đoán các lỗi và duy trì cơ sở dữ liệu về các lỗi phần mềm.

Tiến hành Kiểm tra hồi quy trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để xác định bất kỳ tác động nào có thể xảy ra do các thay đổi gây ra.

Hỗ trợ chuẩn bị và cung cấp các báo cáo về tiến độ của dịch vụ thử nghiệm cho các trưởng nhóm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí kiểm thử phần mềm lĩnh vực Mobile App/Web/APICó kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm và các phương pháp, công cụ test, kỹ thuật test; log bug

Có kinh nghiệm kiểm thử trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, các hệ thống như Core Banking (T24, Flexcube...)//Swift/ BPM/ECM/Ebanking...(Không bắt buộc)

Có kinh nghiệm lên chiến lược và kiểm soát kế hoạch kiểm thử

Có kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử

Có kinh nghiệm làm việc về truy vấn với các hệ cơ sở dữ liệu

Có khả năng và kinh nghiệm sử dụng thành thạo các công cụ: Qtest,Jira, Confluence,...

Ưu tiên Nhân sự đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum

Khả năng quản lý nhóm

Khả năng đào tạo, dẫn dắt

Tự tin, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt khi đánh giá năng lực

Thái độ chuyên nghiệp khi tham gia đánh giá năng lực

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực đóng góp.

Lương tháng 13.

Được tham gia BHXH

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác

Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên

Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giớ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

