Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH HAPOSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mitec Tower, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tham gia dự án, support PO và team dự án clear spec.

Đưa ra chiến lược, lên plan/ schedule test.

Thiết kế testcase cho phần mềm dựa trên tài liệu yêu cầu, tài liệu đặc tả và thiết kế.

Thực hiện test dựa trên test plan và test case.

Tìm lỗi sản phẩm, phân tích nguyên nhân gây ra lỗi và quản lý hoạt động fix lỗi.

Làm báo cáo test và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.

Đề xuất các hoạt động cải tiến chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.

Có từ 1.0 năm kinh nghiệm ở vị trí Tester/ QA/ QC.

Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhóm nội bộ, trao đổi các yêu cầu nghiệp vụ/ chức năng.

Có kinh nghiệm đảm nhận test 1 mình một dự án, làm đầy đủ quy trình của test

Có tư duy tốt về logic và xử lý tình huống linh hoạt.

Có tiếng Nhật ( từ N3) hoặc tiếng Anh tốt.

Tiếng Nhật N2, CC ISTQB có cơ hội làm việc tại Nhật ( 1- 3 năm), sau khi về Việt Nam phát triển thành các vị trí làm việc trực tiếp với khách hàng.

Lợi thế (Không bắt buộc):

Kinh nghiệm test đa dạng các loại hình dự án là lợi thế.

Ưu tiên đã làm việc tại các công ty Outsourcing.

Có kiến thức về phát triển dự án theo phương pháp Agile, Scrum.

Chứng chỉ liên quan đến nghiệp vụ test, ISTQB.

Có kinh nghiệm test api, làm việc với database là lợi thế.

Có kinh nghiệm lead team test nhỏ (2-3 bạn)

Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Xét tăng lương 2 lần/ năm.

Thưởng cuối năm theo hiệu suất làm việc và tình hình kinh doanh của công ty.

Hỗ trợ 100% học phí và lệ phí thi chứng chỉ chuyên môn. (nếu có)

Đóng bảo hiểm và các chế độ khác đầy đủ theo quy định của Luật. (ngày nghỉ phép, lương OT...)

Hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng thông qua các hoạt động: Seminar; CLB chuyên môn; Các khóa đào tạo,...

Hỗ trợ định hướng lộ trình phát triển bản thân, định hướng mục tiêu cá nhân (OKR, 1on1 với mentor nhiều kinh nghiệm).

Luôn tạo môi trường làm việc thoải mái, năng động và đặc biệt hỗ trợ nhau trong công việc.

Tham gia các hoạt động tập thể của công ty: Team building, du lịch hằng năm, CLB bóng đá, party hàng tháng, soft meal...

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc; Free trà, cafe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin