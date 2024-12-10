Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM

Market Research

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, 189 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu về thị trường, đối thủ, khách hàng và phân tích các điểm mạnh/yếu cho các dòng sản phẩm
- Tham gia xây dựng phương án thị trường mẫu và hướng dẫn đội ngũ kinh doanh trong quá trình triển khai các hạng mục và tổng kết đánh giá
- Tham gia vào việc phân bổ chi phí thị trường hàng năm và quản lý việc thực hiện
- Phụ trách quản lý các hội nghị sản phẩm lớn của năm
- Tham gia vào các dự án quan trọng và tiến hành theo dõi và đánh giá
- Thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu về các kênh bán hàng truyền thống (bán buôn văn phòng phẩm, bán lẻ văn phòng phẩm, khách hàng 2B, cửa hàng tạp hóa, chuỗi nhà sách)
- Nghiên cứu và đề xuất các kênh mới, sản phẩm và chính sách bán hàng cho các kênh mới
- Tham gia thúc đẩy đội ngũ bán hàng phát triển khách hàng
- Tham gia giám sát công tác trưng bày tại điểm bán và tiêu chuẩn trưng bày
- Tham gia giám sát tiến độ xây dựng điểm bán (Biển bảng, cửa hàng tiêu chuẩn, khu trưng bày riêng)
- Tham gia vào việc phân bổ và công tác sản xuất công cụ dụng cụ vật tư tại điểm bán, đồng thời quản lý việc sử dụng.
- Đánh giá hiệu quả các chính sách khuyến mại khác nhau

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm hoặc có 1 - 3 năm kinh nghiệm là lợi thế
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung
- Từng tham gia các hoạt động/ chương trình liên quan đến nghiên cứu thị trường là điểm cộng
- Có tư duy logic
- Khả năng giải quyết vấn đề tốt
- Chủ động trong công việc
Có thể đi công tác tỉnh/ nước ngoài

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 12 - 15tr
- Được tham gia vào các sự kiện, hội thảo lớn của Deli với vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm, thị trường
- Được làm việc và hướng dẫn trực tiếp bởi Quản lý giàu kinh nghiệm
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc
- Thưởng Lễ Tết, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho NLĐ theo Luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 189 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-market-research-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job267590
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Tuyển Market Research Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jabil Vietnam Company Limited
Tuyển Market Research Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Jabil Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Tuyển Market Research Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Market Research FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hitachi Energy Vietnam
Tuyển Market Research Hitachi Energy Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Hitachi Energy Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian Việt Nam
Tuyển Market Research Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Crossian Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm World Vision Vietnam
Tuyển Market Research World Vision Vietnam làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
World Vision Vietnam
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Tuyển Market Research Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jabil Vietnam Company Limited
Tuyển Market Research Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Jabil Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Tuyển Market Research Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Market Research FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hitachi Energy Vietnam
Tuyển Market Research Hitachi Energy Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Hitachi Energy Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian Việt Nam
Tuyển Market Research Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Crossian Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm World Vision Vietnam
Tuyển Market Research World Vision Vietnam làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
World Vision Vietnam
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Market Research ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD ONE-VALUE VIỆT NAM
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Market Research Admicro (Công ty CP VCCorp) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Admicro (Công ty CP VCCorp)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Market Research Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Crossian Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU VIỆT HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU VIỆT HẢI VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Copenhagen Delights Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Copenhagen Delights Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research AJINOMOTO VIETNAM COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD AJINOMOTO VIETNAM COMPANY
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Vinfast Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vinfast Global
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Decathlon Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Decathlon Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vinfast Trading And Production JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU VIỆT HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU VIỆT HẢI VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Deloitte Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Deloitte Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vinfast Trading And Production JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Panasonic Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Crossian Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Pixelz Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Pixelz Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Vinfast Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vinfast Global
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Crossian Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm