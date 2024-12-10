Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, 189 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu về thị trường, đối thủ, khách hàng và phân tích các điểm mạnh/yếu cho các dòng sản phẩm

- Tham gia xây dựng phương án thị trường mẫu và hướng dẫn đội ngũ kinh doanh trong quá trình triển khai các hạng mục và tổng kết đánh giá

- Tham gia vào việc phân bổ chi phí thị trường hàng năm và quản lý việc thực hiện

- Phụ trách quản lý các hội nghị sản phẩm lớn của năm

- Tham gia vào các dự án quan trọng và tiến hành theo dõi và đánh giá

- Thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu về các kênh bán hàng truyền thống (bán buôn văn phòng phẩm, bán lẻ văn phòng phẩm, khách hàng 2B, cửa hàng tạp hóa, chuỗi nhà sách)

- Nghiên cứu và đề xuất các kênh mới, sản phẩm và chính sách bán hàng cho các kênh mới

- Tham gia thúc đẩy đội ngũ bán hàng phát triển khách hàng

- Tham gia giám sát công tác trưng bày tại điểm bán và tiêu chuẩn trưng bày

- Tham gia giám sát tiến độ xây dựng điểm bán (Biển bảng, cửa hàng tiêu chuẩn, khu trưng bày riêng)

- Tham gia vào việc phân bổ và công tác sản xuất công cụ dụng cụ vật tư tại điểm bán, đồng thời quản lý việc sử dụng.

- Đánh giá hiệu quả các chính sách khuyến mại khác nhau

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm hoặc có 1 - 3 năm kinh nghiệm là lợi thế

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung

- Từng tham gia các hoạt động/ chương trình liên quan đến nghiên cứu thị trường là điểm cộng

- Có tư duy logic

- Khả năng giải quyết vấn đề tốt

- Chủ động trong công việc

Có thể đi công tác tỉnh/ nước ngoài

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 12 - 15tr

- Được tham gia vào các sự kiện, hội thảo lớn của Deli với vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm, thị trường

- Được làm việc và hướng dẫn trực tiếp bởi Quản lý giàu kinh nghiệm

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

- Thưởng Lễ Tết, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho NLĐ theo Luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM

