Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 919 Nguyễn Trãi, P14, Quận 5

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm marketing như brochure, poster, banner, standee cho các chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi của công ty Chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm, dịch vụ của công ty để sử dụng trong các tài liệu marketing Thiết kế giao diện và nội dung cho website, mạng xã hội và các kênh truyền thông trực tuyến của công ty Tạo các video ngắn, motion graphics để quảng bá sản phẩm và thương hiệu Phối hợp với team marketing để đưa ra các ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông Theo dõi và cập nhật các xu hướng thiết kế mới trong ngành để áp dụng vào công việc Đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ hướng dẫn thương hiệu trong tất cả các thiết kế

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành liên quan Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign Có kỹ năng chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh Có kiến thức về nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc và typography Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập hiệu quả Có kinh nghiệm làm việc với After Effects hoặc các phần mềm tạo motion graphics là một lợi thế Có portfolio các dự án thiết kế đã thực hiện

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9-15tr Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực thiết kế và marketing Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Được hưởng các chế độ phúc lợi như du lịch hàng năm, teambuilding, tiệc cuối năm Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du

