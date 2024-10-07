Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 23 Triệu

Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 23 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mức lương
20 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khách sạn Thể thao, Làng Sinh Viên Hacinco, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 20 - 23 Triệu

Tham gia vào dự án phát triển phần mềm với khách hàng Tham gia phân tích, code, unit test...theo sự phân công của quản lý dự án Làm việc tại văn phòng HN hoặc HCM.
Với Mức Lương 20 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1 bạn với 3 năm exp (IOS + Flutter) Ngôn ngữ: iOS ( Swift) - 2 năm , Flutter - 1 năm
Kinh nghiệm iOS:
• Kiến thức vững chắc về iOS frameworks (Eg. Core Data, Core Animation, etc.) Apple’s design principles, và cách xử lý các kích thước màn hình khác nhau
• Có kinh nghiệm sử dụng API RESTful
• Kinh nghiệm về offline storage, threading, và performance tuning
• Có kinh nghiệm sử dụng cloud message APIs và push notifications
FLutter:
• Yêu cầu nắm vững kiến thức, có kinh nghiệm thực tế làm việc với Dart và Flutter SDK, Kỹ thuật isolate thread management, OOP, Component.
• Kinh nghiệm về State Management sử dụng Bloc/GetX/Riverpod
• Kinh nghiệm làm việc với thư viện thứ 3 (Firebase, Maps, ... ).
Ứng viên sẵn sàng tìm hiểu ngôn ngữ mới ví dụ Android ( Java, Kotlin).

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

1 Bảo hiểm sức khỏe 24/24 (MSIG Care) 2 13++ tháng lương/năm 3 Review tăng lương 2 lần/năm
Mức lương theo năng lực từ 18M – 23M phụ thuộc vào level của ứng viên + phụ cấp
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ... Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (MSIG Care) sau 12 tháng làm việc Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông..... Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm.... Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

