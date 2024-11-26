Tuyển Mobile Developer Công ty TNHH Skylink Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty TNHH Skylink Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Cantavil, Số 1 Song Hành
- Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhiệm vụ 1: Đảm bảo chất lượng dự án Game
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức:
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực game
Kinh nghiệm chuyên môn
Kỹ năng:
Các yêu cầu khác:
Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực game
Kinh nghiệm chuyên môn
Kỹ năng:
Các yêu cầu khác:
Tại Công ty TNHH Skylink Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Hệ thống thưởng đa dạng: thưởng (ngày, tuần, tháng, năm)
- Phúc lợi tốt cho nhân viên: bảo hiểm y tế, du lịch, team building, happy hour, happy birthday...
- Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định sau 2 tháng thử việc. Nếu đạt doanh số cao chỉ cần thử việc 1 tháng.
- Được đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp.
- Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách nội bộ của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Skylink Group
