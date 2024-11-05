Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4 - 6 - 8 Clamette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Quận 1

Mobile Developer

Tham gia thiết kế và xây dựng các ứng dụng mobile (Android, IOS) bằng nền tảng Flutter.

Tham gia thiết kế kiến trúc, giao thức trao đổi dữ liệu giao tiếp Client – Server.

Tham gia vào các giai đoạn của phát triển dự án bao gồm: lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, triển khai, kiểm thử, triển khai dự án, bảo trì dự án.

Bảo trì các Mobile App đang hoạt động.

Đảm bảo hiệu xuất và duy trì sự hoạt động của các hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về các dự án liên quan đến Flutter.

Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Dart, ngôn ngữ Java/Kotlin hoặc Object C.

Hiểu và nắm được kiến thức về OOP, cấu trúc dữ liệu, design pattern.

Có kinh nghiệm là việc với Maven, Gradle, Git.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh.

Có kỹ năng làm việc nhóm.

Có kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề, phân tích chức năng phần mềm.

Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản: 16.000.000VNĐ - 20.000.000VNĐ+ Thưởng dự án

Chế độ tăng lương: xét duyệt TĂNG LƯƠNG định kỳ 6 tháng/1 lần.

Môi trường làm việc Chuyên nghiệp, Cởi mở nhiều cơ hội thăng tiến với văn hoá "Đề xuất, Sáng tạo, Chia sẻ"

BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật.

Kết nối đồng nghiệp và nâng cao kỹ năng mềm qua những buổi Seminar hằng tháng

Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc

Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại văn phòng

Phụ cấp chế độ: Lễ, sinh nhật, đau ốm,...

Team Building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

