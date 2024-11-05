Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PI GAMING
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH PI GAMING

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 4

- 6

- 8 Clamette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Tham gia thiết kế và xây dựng các ứng dụng mobile (Android, IOS) bằng nền tảng Flutter.
Tham gia thiết kế kiến trúc, giao thức trao đổi dữ liệu giao tiếp Client – Server.
Tham gia vào các giai đoạn của phát triển dự án bao gồm: lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, triển khai, kiểm thử, triển khai dự án, bảo trì dự án.
Bảo trì các Mobile App đang hoạt động.
Đảm bảo hiệu xuất và duy trì sự hoạt động của các hệ thống.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về các dự án liên quan đến Flutter.
Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Dart, ngôn ngữ Java/Kotlin hoặc Object C.
Hiểu và nắm được kiến thức về OOP, cấu trúc dữ liệu, design pattern.
Có kinh nghiệm là việc với Maven, Gradle, Git.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh.
Có kỹ năng làm việc nhóm.
Có kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề, phân tích chức năng phần mềm.

Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản: 16.000.000VNĐ - 20.000.000VNĐ+ Thưởng dự án
Chế độ tăng lương: xét duyệt TĂNG LƯƠNG định kỳ 6 tháng/1 lần.
Môi trường làm việc Chuyên nghiệp, Cởi mở nhiều cơ hội thăng tiến với văn hoá "Đề xuất, Sáng tạo, Chia sẻ"
BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật.
Kết nối đồng nghiệp và nâng cao kỹ năng mềm qua những buổi Seminar hằng tháng
Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc
Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại văn phòng
Phụ cấp chế độ: Lễ, sinh nhật, đau ốm,...
Team Building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PI GAMING

CÔNG TY TNHH PI GAMING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 4-6-8 Clamette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

