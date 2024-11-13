Tuyển Mobile Developer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Mobile Developer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Mobile Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 12, tòa nhà Minh Long, số 17 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng các ứng dụng liên quan đến các mảng tài chính
- Nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp về việc áp dụng các tính năng của thiết bị di động vào mảng tài chính
- Duy trì, hỗ trợ, nâng cấp các ứng dụng dịch vụ đã phát triển của công ty
- Phát triển MobilePOS

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm.
- Có ít nhất từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên
- Kiến thức cơ bản và tư duy về Java, lập trình Android, lập trình hướng đối tượng
- Có hiểu biết về kiến trúc công nghệ, ứng dụng và mô hình phát triển cho nền tảng hệ điều hành Android
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với SVN/GIT.
- Kiến thức về JSON, HTTPS, RESTful service
- Có kinh nghiệm xử lý UI với custom views và tối ưu giao diện.
- Có kinh nghiệm với các thư viện của bên thứ 3: Push notification, Network Restful Request, Image Loaders, Fabric
- Kinh nghiệm với Android testing
- Ưu tiên có ứng dụng demo trên Google Play Store
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh
- Khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm (khả năng tương tác và kỹ năng trao đổi trong nhóm)
- Chủ động, trách nhiệm cao với công việc, khả năng cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày
Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ
Quà tặng các ngày lễ trong năm
2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3. Môi trường làm việc hiện đại:
Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại
Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
4. Phát triển nghề nghiệp:
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực
Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...
Các câu lạc bộ:
+ CLB Cầu lông
+ CLB Bóng đá
+ CLB Điền kinh
Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

