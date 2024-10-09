Tuyển Mobile Developer Công Ty TNHH Eight One International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Mobile Developer Công Ty TNHH Eight One International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Eight One International
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
Công Ty TNHH Eight One International

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công Ty TNHH Eight One International

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 68

- 70 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Eight One International Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Eight One International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Eight One International

Công Ty TNHH Eight One International

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

