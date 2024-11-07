Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty CP XNK và TM Gold Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng qua các kênh Online (Facebook, Zalo, Instagram, Tiktok...)

- Giới thiệu và tư vấn cho Khách hàng thông tin về các loại trái cây đang cung cấp.

- Chăm sóc Khách hàng và phát triển Khách hàng tiềm năng.

- Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về internet, thành thạo Facebook, Tiktok, mạng xã hội...

- Giao tiếp qua điện thoại tốt

- Yêu thích làm việc online và khả năng lướt web để tìm kiếm thông tin.

- Nhanh nhẹn, hòa đồng, chịu được áp lực công việc.

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng.

Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB: 7 – 10 triệu/tháng tùy theo năng lực và kinh nghiệm + thưởng.

- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh của công ty.

- Các chế độ khác theo quy định của Công ty và nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

