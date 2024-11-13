Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 851 Đ. Quang Trung, Phú Lâm, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chào đón khách ghé thăm, giới thiệu, tư vấn các sản phẩm ghế massage, máy chạy bộ và các thiết bị thể thao tại Showroom cho khách hàng
- Hàng ngày, tiếp nhận Data từ Công ty để liên lạc tới khách hàng thực hiện quá trình tư vấn, bán hàng
- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong quá trình giao hàng và sau bán hàng
- Đảm bảo vệ sinh Showroom luôn sạch sẽ, gọn gàng
- Báo cáo công việc với quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 18-28 tuổi
- Có kinh nghiệm liên quan đến bán hàng, sale, telesale, cskh,.... trên 6 tháng trở lên
- Nhanh nhẹn, trung thực, thật thà
- Ham học hỏi, chăm chỉ, làm việc theo ca xoay linh hoạt
- Sử dụng được tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- THU NHẬP: 10 TRIỆU- 15 TRIỆU/THÁNG - BAO GỒM:
- Thử việc nhận 100% lương
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
- Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên
- Cơ hội thăng tiến trong công việc như: quản lý cửa hàng,giám sát kinh doanh,.... ( thu nhập 20-40 triệu/tháng)
- Môi trường làm việc năng động, hiện tại đang làm thương hiệu TOP 1 ngành thiết bị chăm sóc sức khỏe
- Tăng lương 01 lần/năm, tăng lương đột xuất nếu có thành tích xuất sắc vượt trội
- Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, Lô B, Đường số 1, Khu dân cư Phú Mỹ, Khu phố 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

