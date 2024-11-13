Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 19 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thuận An

Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

- Kiểm tra, bảo trì máy móc tại xưởng khi có sự cố xảy ra

- Làm việc dưới sự hướng dẫn, sắp xếp của cán bộ quản lý

- Khi phỏng vấn sẽ trao đổi cụ thể hơn.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: trung cấp điện công nghiệp trở lên.

- Kinh nghiệm: ít nhắt từ 2 năm trở lên

- Có kinh nghiệm trong việc bảo trì điện, máy móc tại xưởng.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Phỏng vấn và ĐI LÀM NGAY nếu đạt yêu cầu.

- Mức lương từ 8- 15 triệu (có thể deal theo năng lực)

- Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 7 (08:00-17:00)

-Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Có cơ hội phát triển bản thân trong nghề nghiệp.

- Được tham gia các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn.

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp với đội ngũ đồng nghiệp trẻ, nhiệt huyết...

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển

