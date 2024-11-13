Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM

Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 19 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam

- Singapore, Phường Bình Hòa, Thuận An

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Kiểm tra, bảo trì máy móc tại xưởng khi có sự cố xảy ra
- Làm việc dưới sự hướng dẫn, sắp xếp của cán bộ quản lý
- Khi phỏng vấn sẽ trao đổi cụ thể hơn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: trung cấp điện công nghiệp trở lên.
- Kinh nghiệm: ít nhắt từ 2 năm trở lên
- Có kinh nghiệm trong việc bảo trì điện, máy móc tại xưởng.

Tại CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Phỏng vấn và ĐI LÀM NGAY nếu đạt yêu cầu.
- Mức lương từ 8- 15 triệu (có thể deal theo năng lực)
- Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 7 (08:00-17:00)
-Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.
- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Có cơ hội phát triển bản thân trong nghề nghiệp.
- Được tham gia các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn.
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp với đội ngũ đồng nghiệp trẻ, nhiệt huyết...
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM

CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

