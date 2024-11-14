Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Lera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Lên kịch bản cho các video quảng cáo sản phẩm của công ty (TVC, review, phóng sự, livestream)

Trực tiếp trao đổi với các giám đốc nhãn hàng, KOL, KOC... nắm bắt thông tin sản phẩm, khai thác.

Lên nội dung thiết kế, xây dựng các ấn phẩm truyền thông phục vụ cho chiến dịch marketing và kinh doanh của công ty.

Lên kế hoạch sản xuất, giám sát tiến độ và đảm bảo deadline cho các dự án được giao. Kiểm duyệt chất lượng đầu ra trước khi giao cho giám đốc nhãn hàng.

Thực hiện các bài phỏng vấn nhân vật, phỏng vấn khách hàng tại cơ sở. Chịu trách nhiệm phối hợp, trực tiếp giám sát tiến độ của các thành viên trong team, (designer, Video Editor, sản xuất, content...)

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên