Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Lera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Lera Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH Lera Việt Nam

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty TNHH Lera Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sunrise G khu The Manor, Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kịch bản cho các video quảng cáo sản phẩm của công ty (TVC, review, phóng sự, livestream)
Trực tiếp trao đổi với các giám đốc nhãn hàng, KOL, KOC... nắm bắt thông tin sản phẩm, khai thác.
Lên nội dung thiết kế, xây dựng các ấn phẩm truyền thông phục vụ cho chiến dịch marketing và kinh doanh của công ty.
Lên kế hoạch sản xuất, giám sát tiến độ và đảm bảo deadline cho các dự án được giao. Kiểm duyệt chất lượng đầu ra trước khi giao cho giám đốc nhãn hàng.
Thực hiện các bài phỏng vấn nhân vật, phỏng vấn khách hàng tại cơ sở. Chịu trách nhiệm phối hợp, trực tiếp giám sát tiến độ của các thành viên trong team, (designer, Video Editor, sản xuất, content...)
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sử dụng ngôn từ linh hoạt, văn phong mạch lạc, dễ hiểu.
Có khả năng đánh giá chất lượng hình ảnh, nội dung của videos.

Tại Công ty TNHH Lera Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12– 15 Triệu + Phụ cấp. Hoặc có thể deal theo năng lực
Thưởng và các loại phúc lợi (hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật. teambuiding, du lịch, nghỉ ốm, nghỉ phép, lễ, tết v.v..
Môi trường làm việc năng động, chủ động và gắn kết. Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lera Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lera Việt Nam

Công ty TNHH Lera Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: B2 R6 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

