Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Lera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty TNHH Lera Việt Nam
- Hà Nội: Sunrise G khu The Manor, Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lên kịch bản cho các video quảng cáo sản phẩm của công ty (TVC, review, phóng sự, livestream)
Trực tiếp trao đổi với các giám đốc nhãn hàng, KOL, KOC... nắm bắt thông tin sản phẩm, khai thác.
Lên nội dung thiết kế, xây dựng các ấn phẩm truyền thông phục vụ cho chiến dịch marketing và kinh doanh của công ty.
Lên kế hoạch sản xuất, giám sát tiến độ và đảm bảo deadline cho các dự án được giao. Kiểm duyệt chất lượng đầu ra trước khi giao cho giám đốc nhãn hàng.
Thực hiện các bài phỏng vấn nhân vật, phỏng vấn khách hàng tại cơ sở. Chịu trách nhiệm phối hợp, trực tiếp giám sát tiến độ của các thành viên trong team, (designer, Video Editor, sản xuất, content...)
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng đánh giá chất lượng hình ảnh, nội dung của videos.
Tại Công ty TNHH Lera Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng và các loại phúc lợi (hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật. teambuiding, du lịch, nghỉ ốm, nghỉ phép, lễ, tết v.v..
Môi trường làm việc năng động, chủ động và gắn kết. Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lera Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
