Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 105 Chu Văn An, Yết Kiêu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tiếp nhận tư vấn các thông tin cơ bản về sản phẩm, thông tin về dịch vụ, quy trình khai báo tổn thất; hướng dẫn hỗ trợ khách hàng trong phạm vi trách nhiệm.

Xây dựng và theo dõi các báo cáo hàng ngày/ tuần/tháng của bộ phận.

Khai thác và nghiên cứu nhu cầu của khách hàng qua các điểm chạm với khách hàng.

Chuyển tiếp yêu cầu tới đúng bộ phận/ đơn vị phụ trách theo quy trình. Theo sát, nhắc nhở và báo cáo các trường hợp chậm trễ giải quyết, đề nghị giải trình, báo cáo lãnh đạo Ban.

Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm.

Tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, sản phẩm từ các Ban Nghiệp vụ, Ban Kinh Doanh.

Xây dựng quy trình CSKH, kịch bản CSKH, theo dõi, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Phối hợp cùng Khối CNTT thực hiện việc SMS, Email CSKH như chúc mừng sinh nhật và các ngày lễ, nhắc KH đóng phí...

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm CSKH

Từng làm việc trong lĩnh vực Bảo hiểm - Ngân hàng là lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, giải quyết vấn đề tốt

Giọng nói truyền cảm, dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp.

Chăm chỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm.

Tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cấp phát công cụ làm việc, thẻ gửi xe, đồng phục...

Thời gian làm việc: làm việc theo ca

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phụ cấp khác theo quy định của Công ty.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ, phát triển nghề nghiệp.

Mức lương: thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin