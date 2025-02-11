Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GREEN CARGO SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: CĂN HỘ THƯƠNG MẠI KHU A2 - 00.03, LẦU 2, KHU CHUNG CƯ PHỨC HỢP M1 SARIMI, SỐ 74 NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG, HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Giới thiệu hình ảnh và dịch vụ của công ty đến khách hàng.

• Chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng và phát triển doanh số cho công ty.

• Duy trì tốt các mối quan hệ và chăm sóc tốt các khách hàng hiện tại của công ty.

• Hoàn thành mục tiêu doanh số cam kết.

• Thực hiện các công việc theo sự điều động, phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành có liên quan.

• Kinh nghiệm 2 năm trở lên trong lĩnh vực sales logistics (ưu tiên sales hàng nhập)

• Kỹ năng, thương lượng và giao tiếp với khách hàng tốt.

• Yêu thích công việc kinh doanh.

• Có kỹ năng phân tích và nắm bắt nhanh nhạy sự thay đổi của thị trường.

• Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng.

• Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp, đọc và viết email.

**Quyền lợi :

• Hoa hồng (bonus) hàng tháng lên đến 40% và được tất toán hàng tháng.

Tại CÔNG TY TNHH GREEN CARGO SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GREEN CARGO SERVICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.