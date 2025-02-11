Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GREEN CARGO SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH GREEN CARGO SERVICES
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: CĂN HỘ THƯƠNG MẠI KHU A2
- 00.03, LẦU 2, KHU CHUNG CƯ PHỨC HỢP M1 SARIMI, SỐ 74 NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG, HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
• Giới thiệu hình ảnh và dịch vụ của công ty đến khách hàng.
• Chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng và phát triển doanh số cho công ty.
• Duy trì tốt các mối quan hệ và chăm sóc tốt các khách hàng hiện tại của công ty.
• Hoàn thành mục tiêu doanh số cam kết.
• Thực hiện các công việc theo sự điều động, phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành có liên quan.
• Kinh nghiệm 2 năm trở lên trong lĩnh vực sales logistics (ưu tiên sales hàng nhập)
• Kỹ năng, thương lượng và giao tiếp với khách hàng tốt.
• Yêu thích công việc kinh doanh.
• Có kỹ năng phân tích và nắm bắt nhanh nhạy sự thay đổi của thị trường.
• Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng.
• Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp, đọc và viết email.
**Quyền lợi :
• Hoa hồng (bonus) hàng tháng lên đến 40% và được tất toán hàng tháng.
• Kinh nghiệm 2 năm trở lên trong lĩnh vực sales logistics (ưu tiên sales hàng nhập)
• Kỹ năng, thương lượng và giao tiếp với khách hàng tốt.
• Yêu thích công việc kinh doanh.
• Có kỹ năng phân tích và nắm bắt nhanh nhạy sự thay đổi của thị trường.
• Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng.
• Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp, đọc và viết email.
**Quyền lợi :
• Hoa hồng (bonus) hàng tháng lên đến 40% và được tất toán hàng tháng.
Tại CÔNG TY TNHH GREEN CARGO SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GREEN CARGO SERVICES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI