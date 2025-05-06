Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 74 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xử lý email & Zendesk, hỗ trợ khách quốc tế (Mỹ, EU)
Giải quyết các vấn đề về đơn hàng: sản phẩm, tracking, đổi trả, hoàn tiền
Xử lý khiếu nại linh hoạt, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách
Các công việc khác theo phân công từ quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm CSKH, biết dùng Zendesk là lợi thế
Tiếng Anh khá (TOEIC 500+)
Thành thạo tin học văn phòng
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8.000.000đ - 10.000.000 VNĐ + OT ( Nếu có)
Thử việc từ 1-2 tháng: Tháng đầu hưởng ít nhất 85% lương cứng, từ tháng thứ 2 hưởng 100% lương.
Chế độ thưởng theo chính sách công ty: Lương tháng 13, xét thưởng theo năm, thưởng thêm vào các dịp Lễ, Tết, thưởng tiến độ dự án, có năng lực sẽ được đánh giá ngay tại thời điểm.
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/1 năm, BHXH. Công ty hỗ trợ 100% chi phí đóng BHXH.
Văn phòng rộng rãi, thoáng mát, tiện nghi. Môi trường trẻ trung năng động.
Teabreak hàng ngày, các hoạt động thể thao miễn phí ( bơi lội, pickleball...), tổ chức sinh nhật, party, du lịch nghỉ mát hàng năm...
Được hỗ trợ chi phí các khóa học đào tạo ( nếu có)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB
