Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 74 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xử lý email & Zendesk, hỗ trợ khách quốc tế (Mỹ, EU)

Giải quyết các vấn đề về đơn hàng: sản phẩm, tracking, đổi trả, hoàn tiền

Xử lý khiếu nại linh hoạt, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách

Các công việc khác theo phân công từ quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm CSKH, biết dùng Zendesk là lợi thế

Tiếng Anh khá (TOEIC 500+)

Thành thạo tin học văn phòng

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000đ - 10.000.000 VNĐ + OT ( Nếu có)

Thử việc từ 1-2 tháng: Tháng đầu hưởng ít nhất 85% lương cứng, từ tháng thứ 2 hưởng 100% lương.

Chế độ thưởng theo chính sách công ty: Lương tháng 13, xét thưởng theo năm, thưởng thêm vào các dịp Lễ, Tết, thưởng tiến độ dự án, có năng lực sẽ được đánh giá ngay tại thời điểm.

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/1 năm, BHXH. Công ty hỗ trợ 100% chi phí đóng BHXH.

Văn phòng rộng rãi, thoáng mát, tiện nghi. Môi trường trẻ trung năng động.

Teabreak hàng ngày, các hoạt động thể thao miễn phí ( bơi lội, pickleball...), tổ chức sinh nhật, party, du lịch nghỉ mát hàng năm...

Được hỗ trợ chi phí các khóa học đào tạo ( nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG DANB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin