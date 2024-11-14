Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Hướng dẫn khách hàng sử dụng, hỗ trợ vận hành các sản phẩm, các công cụ quản trị của công ty (Có yêu cầu visit khách hàng)
Khảo sát thu thập ý kiến khách hàng để góp phần cải thiện và phát triển sản phẩm.
Quan sát, theo dõi nhu cầu kinh doanh của khách hàng để kịp thời cung cấp các gói bổ trợ, dịch vụ bổ sung.
Giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng, ghi nhận đề xuất của khách hàng và chuyển tới bộ phận liên quan.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để tìm phương án giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải trong quá trình vận hành.
Báo cáo trực tiếp theo ngày, theo tháng cho trưởng nhóm/ quản lý đội ngũ.
Phối hợp thực hiện các báo cáo dữ liệu theo phân công của trưởng nhóm/ quản lý đội ngũ.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, cẩn thận, chịu khó tìm tòi và lắng nghe ý kiến khách hàng.
Kỹ năng vi tính văn phòng như Word, Excel, Powerpoint,…
Tiếng Anh giao tiếp ổn ( tương đương 550 TOEIC).
Có kiến thức về lĩnh vực Thương mại điện tử là một lợi thế.
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương:
Lương cứng 9tr + commission
BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.
Thưởng quý, thưởng tháng 13, 14 theo hiệu suất công việc.
15 ngày nghỉ phép năm theo đúng quy định.
Review tăng lương mỗi 6 tháng hoặc 1 năm.
Hỗ trợ chi phí gửi xe. Có thẻ grab thanh toán chi phí đi lại. Xe đưa đón khi cần gặp khách
Company trip, teambuilding, Year End Party,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
