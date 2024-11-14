Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Hướng dẫn khách hàng sử dụng, hỗ trợ vận hành các sản phẩm, các công cụ quản trị của công ty (Có yêu cầu visit khách hàng)

Có yêu cầu visit khách hàng

Khảo sát thu thập ý kiến khách hàng để góp phần cải thiện và phát triển sản phẩm.

Quan sát, theo dõi nhu cầu kinh doanh của khách hàng để kịp thời cung cấp các gói bổ trợ, dịch vụ bổ sung.

Giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng, ghi nhận đề xuất của khách hàng và chuyển tới bộ phận liên quan.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để tìm phương án giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải trong quá trình vận hành.

Báo cáo trực tiếp theo ngày, theo tháng cho trưởng nhóm/ quản lý đội ngũ.

Phối hợp thực hiện các báo cáo dữ liệu theo phân công của trưởng nhóm/ quản lý đội ngũ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRUNG THỰC, năng nổ, chủ động trong công việc.

Sáng tạo, cẩn thận, chịu khó tìm tòi và lắng nghe ý kiến khách hàng.

Kỹ năng vi tính văn phòng như Word, Excel, Powerpoint,…

Tiếng Anh giao tiếp ổn ( tương đương 550 TOEIC).

Có kiến thức về lĩnh vực Thương mại điện tử là một lợi thế.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Chuyên viên hỗ trợ vận hành (Success Agent): Lương cứng 9tr + commission

Lương:

Lương cứng 9tr + commission

BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.

Thưởng quý, thưởng tháng 13, 14 theo hiệu suất công việc.

15 ngày nghỉ phép năm theo đúng quy định.

Review tăng lương mỗi 6 tháng hoặc 1 năm.

Hỗ trợ chi phí gửi xe. Có thẻ grab thanh toán chi phí đi lại. Xe đưa đón khi cần gặp khách

Company trip, teambuilding, Year End Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin