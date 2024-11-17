Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Tân Quang

- Xã Tân Quang, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

Thu nhập:
+ Điều chỉnh lương theo năng lực thực tế, Lương thỏa thuận
Phụ cấp:
+ Trường hợp đi công tác: Có xe của công ty.
+ Sử dụng máy tính theo trang bị của công ty.
+ Theo vị trí công việc
Bảo hiểm:
+ Thời điểm đóng BHXH, BHYT: Sau khi thành nhân viên chính thức.
Chế độ đãi ngộ khác:
- Thời gian thử việc: 02 tháng
- Môi trưởng làm việc năng động, sáng tạo.
- Thưởng thành tích và các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,...
- Được đào tạo về sản phẩm và hướng dẫn để tiếp nhận công việc nhanh nhất
- Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công việc, phí công tác, ....

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trường Đào Tạo Á Châu , Trung Dương, Kiêu Kỵ Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

