Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Tân Quang - Xã Tân Quang, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

+ Điều chỉnh lương theo năng lực thực tế, Lương thỏa thuận

Phụ cấp:

+ Trường hợp đi công tác: Có xe của công ty.

+ Sử dụng máy tính theo trang bị của công ty.

+ Theo vị trí công việc

Bảo hiểm:

+ Thời điểm đóng BHXH, BHYT: Sau khi thành nhân viên chính thức.

Chế độ đãi ngộ khác:

- Thời gian thử việc: 02 tháng

- Môi trưởng làm việc năng động, sáng tạo.

- Thưởng thành tích và các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,...

- Được đào tạo về sản phẩm và hướng dẫn để tiếp nhận công việc nhanh nhất

- Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công việc, phí công tác, ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM

