Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: KCN Tân Quang
- Xã Tân Quang, Văn Lâm
Thu nhập:
+ Điều chỉnh lương theo năng lực thực tế, Lương thỏa thuận
Phụ cấp:
+ Trường hợp đi công tác: Có xe của công ty.
+ Sử dụng máy tính theo trang bị của công ty.
+ Theo vị trí công việc
Bảo hiểm:
+ Thời điểm đóng BHXH, BHYT: Sau khi thành nhân viên chính thức.
Chế độ đãi ngộ khác:
- Thời gian thử việc: 02 tháng
- Môi trưởng làm việc năng động, sáng tạo.
- Thưởng thành tích và các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,...
- Được đào tạo về sản phẩm và hướng dẫn để tiếp nhận công việc nhanh nhất
- Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công việc, phí công tác, ....
