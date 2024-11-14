Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 347, Đường Hoàng Mai,, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Trực Showroom Tầng 1 và tư vấn bán sản phẩm quạt và hệ thống lọc nước.

Đăng bài facebook, zalo...

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Xây dựng data, mở rộng phát triển mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

Giải quyết chính sách bảo hành theo quy định, xử lý các phát sinh dịch vụ khách hàng khác và cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng thời gian.

Làm hợp đồng, thanh lý hợp đồng, báo giá....& giấy tờ liên quan đến hoạt động tại bộ phận kinh doanh.

Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Trẻ trung, năng động, ưa nhìn (Ưu tiên nữ, chiều cao 1.58m trở lên).

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương > 06 tháng.

Kỹ năng giao tiếp và đam mê kinh doanh.

Kỹ năng quản lý thời gian, chủ động trong công việc.

Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập > 10 triệu vnd (Lương CB + thưởng KPIs + phụ cấp ăn trưa);

Lương tháng 13, thưởng hấp dẫn;

Thưởng hàng năm từ HĐQT;

Phụ cấp thâm niên: áp dụng cho nhân sự gắn bó làm việc từ 2 năm trở lên tại công ty hoặc có thành tích đặc biệt;

Chế độ đầy đủ theo Luật hiện hành. Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.

Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, du lịch, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...;

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty;

Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch,...;

Môi trường năng động, cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG

