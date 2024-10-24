Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Quận Hải An, Hải Phòng, Hải An

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Duy trì, khai thác và phát triển các khách hàng cùng với bộ phận sale hoặc khách hàng chỉ định của công ty.
-Hỗ trợ sale báo giá, tư vấn dịch vụ, lịch trình cho khách hàng đối với hàng freehand
-Phối hợp với bộ phận pricing check và báo giá, tư vấn dịch vụ, lịch trình cho đại lý đối với hàng chỉ định.
-Phối hợp với các phòng ban xử lý nhanh chóng và hiệu quả các yêu cầu của khách hàng trong việc lấy booking, lấy và hạ cont và thực hiện thủ tục, quy trình vận chuyển.
-Theo dõi, thông báo, cập nhật tình trạng vận chuyển hàng hóa cho khách hàng, đại lý.
-Theo dõi sát các đơn hàng lớn và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình vận chuyển.
-Xử lý dữ liệu khách hàng, đại lý . Lưu giữ thông tin và duy trì, phát triển mối quan hệ với khách hàng, đại lý.
-Thương lượng, thỏa thuận & chốt các điều khoản hợp đồng dịch vụ với khách hàng thuộc quản lý của bộ phận.
-Hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc thu hồi các công nợ với KH.
-Làm báo cáo công việc hằng ngày, hằng tuần, báo cáo sản lượng và tự đánh giá KPI hằng tháng/quý.
-Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ các trường Cao đẳng/ Đại học thuộc ngành nghề Thương mại, Xuất nhập khẩu, Kinh tế, Ngoại Thương
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành logistics/forwarder.
- Tiếng Anh: Thành thạo 4 kỹ năng.
- Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Khoảng 10 - 15tr - Tham gia đầy đủ BHXH – BHYT - BHTN theo quy định.
-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
-Du lịch teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko

Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 51 N4 khu nhà ở Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

