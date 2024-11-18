Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17 ngách 376/35 đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Làm báo giá;

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá Hồ sơ mời thầu;

Chuẩn bị Hồ sơ dự thầu: Soạn thảo Hồ sơ dự thầu; Bảo lãnh (kết hợp Phòng Kế toán); nhân sự chủ chốt; hợp đồng tương tự; xin báo giá; Catalog thiết bị; các giấy tờ liên quan đến mua sắm thiết bị: ISO, cam kết của nhà sản xuất và các tài liệu liên quan của Hồ sơ dự thầu.

Nộp Hồ sơ dự thầu trên muasamcong và lưu trữ Hồ sơ dự thầu theo quy định của Công ty;

Theo dõi, cập nhập kết quả đấu thầu;

Soạn thảo thương thảo, hợp đồng, BBNT, BBBG, thanh lý hợp đồng...với Chủ đầu tư sau khi trúng thầu;

Soạn thảo Công văn, tài liệu...có liên quan đến quá trình đấu thầu , thực hiện dự án của Công ty;

Hỗ trợ các bộ phận khác thực hiện các công việc liên quan đến quá trình đấu thầu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên, ưu tiên ngành luật có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ít nhất 01 năm trở lên về kinh nghiệm làm thầu.

Nắm vững các quy định pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động đấu thầu và tư vấn đấu thầu.

Đã nộp E-HSDT trên muasamcong

Luôn chủ động, tâm huyết với công việc được giao.

Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp...

Tại Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386 Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Thưởng các ngày lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...

BHXH theo quy định của Nhà nước, được hưởng đầy đủ các chính sách nghỉ phép, lễ, Tết theo đúng quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin